Castagne e convivialità negli oratori a Cornaredo

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Castagne e convivialità: l’autunno arriva negli oratori a Cornaredo.

Oratori Cornaredo

Con l’arrivo dell’autunno tornano anche alcuni degli appuntamenti più semplici e attesi della vita degli oratori: le castagnate. Un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e vivere con semplicità il clima della comunità, tra castagne fumanti, dolci fatti in casa, tè caldo e tanta voglia di condividere qualche ora in compagnia. Dopo il primo appuntamento a Cascina Croce si prosegue domenica 25 ottobre all’Oratorio San Luigi di San Pietro all’Olmo, con un pomeriggio di animazione e giochi, a cui si aggiungeranno le immancabili castagne, cioccolata calda e tè. Tra le proposte anche il divertente gioco dei tappi, per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie. L’ultimo appuntamento sarà domenica 1 novembre, Festa di Tutti i Santi, all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cornaredo.

Castagnate

Al termine del canto del Vespro e della processione al cimitero, ci si ritroverà in oratorio per una castagnata accompagnata da tè caldo e vin brûlé, in un momento di fraternità che concluderà questo itinerario autunnale. Tre appuntamenti diversi, un unico filo conduttore: ritrovarsi come comunità. Perché anche attraverso una castagna condivisa, una fetta di torta o una tazza fumante di tè si costruiscono relazioni, si accolgono le persone e si rende più viva la vita dell’oratorio.

Volontari

«Un grazie particolare va fin d’ora ai volontari, che con il loro tempo, la loro disponibilità e il loro lavoro rendono possibili questi momenti. È anche grazie a loro che gli oratori continuano a essere luoghi aperti, accoglienti e capaci di riunire le famiglie e le diverse generazioni.Vi aspettiamo per vivere insieme il bello dell’autunno nei nostri oratori» le parole del coadiutore don GIovanni Calastri.