Cassinetta: un fondo per il piccolo commercio del paese

La grande distribuzione sta mortificando, o ancora con più schiettezza, eliminando, la piccola distribuzione, il negoziante di paese che fatica a tenere aperto in un confronto impari. Anche piccole realtà come Cassinetta di Lugagnano, uno dei borghi più belli d’Italia, risente del fenomeno, circondato da Comuni dove i centri commerciali hanno preso il sopravvento, modificando lo schema commerciale della piccola bottega sotto casa.

Per questo motivo l’Amministrazione guida dal sindaco Domenico Finiguerra ha deciso di dare un aiuto al commercio locale istituendo un “Fondo per il piccolo commercio di Cassinetta”

“Negli ultimi decenni, lo sviluppo della grande distribuzione organizzata, con il proliferare di enormi centri commerciali in tutta l'area metropolitana di Milano, compreso il territorio dell'est Ticino (ad Abbiategrasso, proprio a ridosso del nostro comune stiamo vedendo crescere una decina di nuovi scatoloni in calcestruzzo ), non hanno solo comportato la cementificazione ed il caos urbanistico, la perdita irreversibile di biodiversità ed lo sfregio dei nostri paesaggi e del nostro patrimonio storico ed artistico, ma ha anche di fatto "ucciso" il piccolo commercio, gli esercizi di vicinato e le botteghe. Realtà, spesso a conduzione familiare, che sono state sottoposte ad una concorrenza ad armi impari che li ha visti soccombere inesorabilmente”.