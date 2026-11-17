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Fortunatamente qualcosa si è mosso, la pressione esercitata dall’Amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano su Città Metropolitana ha sortito risultati positivi.

Messo in sicurezza

Dopo due settimana di chiusura al transito veicolare, consentito solo a piedi o con biciclette a mano, con i derivanti disagi generati dall’interruzione del traffico motorizzato , sia per i cittadini che per le attività commerciali, venerdì scorso nel pomeriggio la notizia che tutti aspettavano da due settimana, da qual 30 ottobre quando un tir ha divelto la protezione laterale, facendo crollare nel Naviglio una porzione del ponte, dividendo , di fatto, il paese in due.

Il sindaco Domenico Finiguerra da subito si è prodigato per garantire la sicurezza della struttura e velocizzare la riapertura evitando prolungati periodi di interruzione. Il Ponte è vitale per la viabilità del territorio.

Alcune limitazioni

“Venerdì mattina, 13 novembre 2026, Città Metropolitana, terminate le verifiche necessarie, ha eseguito gli ultimi interventi di messa in sicurezza per garantire la riapertura al transito sul ponte. A partire dal pomeriggio di venerdì scorso il ponte è nuovamente percorribile per i soli veicoli non superiori alle 3,5 tonnellate e con un limite di velocità di 20 km/h. Si raccomanda comunque la massima attenzione” ha sottolineato il primo cittadino del piccolo borgo annunciando la riapertura. Ora resta d’ aspettare gli interventi di riqualificazione strutturale del ponte.

Contemporaneamente, si stanno valutando nuove soluzioni di segnaletica lungo le vie d’accesso per prevenire il transito e impedire l’avvicinamento dei mezzi pesanti al ponte ed evitare nuovi incidenti strutturali.