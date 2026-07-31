A seguito di una segnalazione ricevuta da ATS, relativa ad alcuni casi da virus West Nile, il Comune di Abbiategrasso ha disposto, con Ordinanza Sindacale n. 128 del 31 luglio 2026, un intervento straordinario di disinfestazione per la tutela della salute pubblica, come da protocollo definito da ATS.

Casi di West Nile, disinfestazioni programmate ad Abbiategrasso: date e zone interessate

L’intervento ha carattere esclusivamente preventivo ed è finalizzato a ridurre il rischio di diffusione della malattia e a tutelare la salute della collettività.

Quando si svolgeranno gli interventi

Sarà eseguito nei seguenti giorni: a partire dalle ore 00,00 del 1° agosto 2026, a partire dalle ore 05,00 del 2 agosto 2026, a partire dalle ore 03,00 del giorno 3 agosto 2026.

Aree interessate

Le operazioni interessando le aree comprese entro un raggio di 200 metri dai seguenti civici: Via Podgora 1, Via della Noce 13, Via Girardengo 1, Via Grandi 47, Piazza Samek, Zona verde nelle vicinanze dello Stadio.

I vari interventi andranno replicati in caso di pioggia. Esso sarà eseguito da personale specializzato di un’azienda incaricata dal Comune.

Istruzioni per i residenti coinvolti dalle attività di disinfestazione

Chiudere porte e finestre (da mantenere chiuse per almeno 30 minuti dopo l’attività di disinfestazione), Ritirare indumenti stesi, giochi, alimenti e mangimi, Ritirare ciotole e abbeveratoi degli animali, Tenere gli animali domestici all’interno o in luogo protetto.

Durante la disinfestazione

Evitare di sostare all’aperto, non transitare nelle aree trattate, Non avvicinarsi agli operatori durante le operazioni

Dopo la disinfestazione

Lavare accuratamente frutta e ortaggi provenienti dagli orti prima del consumo, lavare tavoli, sedute e giochi eventualmente esposti, sostituire l’acqua delle ciotole degli animali.

Prevenzione

Si ricorda che la collaborazione dei cittadini è fondamentale per limitare la proliferazione delle zanzare. In particolare, è importante: evitare ristagni d’acqua in sottovasi, secchi, annaffiatoi e altri contenitori; svuotare regolarmente recipienti e contenitori esposti all’esterno; mantenere pulite grondaie e tombini; coprire cisterne, serbatoi e raccolte d’acqua quando possibile; utilizzare repellenti e protezioni antizanzare specifiche per insetti tropicali, soprattutto nelle ore serali e notturne. Se si sosta all’aperto indossare abiti a manica lunga

Dichiarazione