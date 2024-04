Case vacanze non conformi, ordinanza di chiusura

Il Comune di Pregnana ordina la cessazione di attività di una struttura ricettiva non alberghiera in via Cornaredo, al civico 21.

Case vacanze

L’atto è del 18 aprile, e impone la cessazione con effetto immediato dell’attività di «case e appartamenti per vacanze» nell’immobile di via Cornaredo.

L’ordinanza giunge a seguito di sopralluogo del personale tenico ispettivo del dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Ats Città Metropolitana di Milano che ha riscontrato una serie di irregolarità nell’immobile dove, dallo scorso novembre secondo la Comunicazione di inizio attività pervenuta in Comune, vengono affittate stanze e appartamenti.

Ordinanza di cessazione

Il sopralluogo degli ispettori Ats ha riscontrato una serie di irregolarità nell’attività ricettiva non alberghiera.

Problematiche strutturali come l’assenza del foro di areazione nel locale dove è presente la caldaia, oppure l’assenza di corrimano su una scala, e altri riscontri tecnici.

L’ufficio Edilizia Privata ha posto diniego alla Cila (comunicazione di inizio lavori asservata) rivelando criticità nel progetto.

Ricorso al Tar

«Ritenuto che la mancanza delle conformità urbanistico edilizia e igienico sanitaria dell’immobile o porzioni di esso costituisca motivo ostativo dell’esercizio di qualsivoglia attività - si legge nell’ordinanza del 18 aprile - ordina la cessazione con effetto immediato di qualsiasi attività nell’immobile ubitaco in via Cornaredo 21, con avvertenza che in caso di inottemperanza sarà denunciato all’autorità giudiziaria».

Contro l’ordinanza comunale potrà essere presentato ricorso al Tar entro sessanta giorni.