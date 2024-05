Case di Comunità: nuove sfide per la sanità sul territorio

Incontro dei lions di Legnano per la parlare delle Case di Comunità e delle nuove sfide della sanità sul territorio.

Si è svolto alla presenza del Presidente del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e Past Governatore del Centenario del Distretto 108 Ib1, Carlo Massironi, degli Officer Distrettuali: Eleonora Bassani, Massimo Bellasio, Jessica Urbani ed Elena Casero e degli ospiti: Sandro Cannalire, Presidente incoming del LC Legnano Host e Filippo Parisi, Presidente incoming del LC Legnano Carroccio, il meeting mensile con al centro la presentazione delle Case di Comunità a cura del Socio Lions dottor Patrick Tayoun, libanese di origine, ma operante sul territorio del Varesotto da tanti anni dove si è laureato in medicina e dove svolge la propria professione.

Le Case di Comunità (CdC), prima chiamate Case della Salute, sono le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a far parte del Servizio Sanitario Nazionale. Sul territorio della Lombardia ne sono previste 218. L’obiettivo è quello di potenziare e sviluppare l’assistenza sanitaria territoriale nel SSN implementando nuovi modelli organizzativi e ridefinendo le funzioni e il coordinamento delle realtà già presenti nel territorio: una maggior coordinazione tra medici di base, ospedali e pediatri di libera scelta. Un fine volto alla diminuzione del sovraffollamento dei Pronto Soccorso ospedaliero.

“E’ una sfida per il territorio, ma bisogna crederci: dobbiamo arrivare ad utilizzare l’ospedale soltanto come luogo per affrontare le emergenze-urgenze”, ha affermato il dottor Tayoun.