Case di comunità: inaugurata ufficialmente quella di Busto Garolfo

Taglio del nastro senza Letizia Moratti per la Casa di comunità di Busto Garolfo.

Case di comunità: taglio del nastro a Busto Garolfo

Per l'inaugurazione della struttura di via 24 Maggio 17, in corso in questi minuti, era attesa la presenza della vicepresidente e assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia, che però stamattina ha rassegnato le proprie dimissioni. La cerimonia si è svolta comunque e a fare gli onori di casa sono stati il direttore generale dell'Asst Ovest Milanese Fulvio Edoardo Odinolfi, il direttore sociosanitario dell'Asst Ovest Milanese Gabriella Monolo e la sindaca di Busto Garolfo Susanna Biondi. Presenti anche il consigliere regionale lumbard Silvia Scurati e i sindaci di Legnano Lorenzo Radice, Canegrate Matteo Modica, Cerro Maggiore Nuccia Berra, Dairago Paola Rolfi, Villa Cortese Alessandro Barlocco e Abbiategrasso Cesare Nai.

Già operativi sei medici di base e quattro infermieri

Nella nuova struttura bustese (prevista dalla legge di potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche) sono già operativi sei medici di base e quattro infermieri. Nella prossime settimane prenderanno servizio anche i medici specialisti (pneumologo, reumatologo e chirurgo vascolare).

Oggi sarà inaugurata anche quella di Cuggiono

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, sarà inaugurata anche la Casa di comunictà di Cuggiono, che sorge all'interno del presidio ospedaliero (via Badi 4). Il saluto della direzione strategica dell'Asst e delle autorità è in programma per le 15.50, alle 15.55 sono previsti il taglio del nastro e la benedizione. Seguirà la visita della struttura e del Servizio di Medicina legale e Commissioni patenti speciali.