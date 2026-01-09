Case Aler al freddo per tutto il periodo delle feste

«Ci hanno lasciati al freddo per tutto il periodo delle feste, io avevo tre gradi in casa».

Due settimane senza riscaldamento

A farsi portavoce delle proteste e delle lamentele dei numerosi abitanti delle case Gescal di via Fagnani 110-112 a Sedriano, gestite da Aler, è Antonella, che denuncia la grave situazione di disagio vissuta: «Siamo rimasti senza riscaldamento dal 23 dicembre fino alla sera del 5 gennaio – racconta – Qui vivono anche tante persone anziane, malate e bambini. Abbiamo dovuto arrangiarci con stufette e caloriferi elettrici, scaldando una stanza alla volta perché altrimenti se si attaccavano troppe cose insieme saltava pure la corrente. Io stessa e anche altri abbiamo più volte mandato mail e solleciti ad Aler e per conoscenza al Comune. Abbiamo però sempre ricevuto risposte evasive da Aler: una volta hanno risposto che non c’erano i fondi per il gasolio oppure ci dicevano che avrebbero fatto uscire i tecnici ma poi non venivano mai – racconta – È una vergogna lasciare le persone al freddo, specie per così tanto tempo in pieno inverno. Ora, da lunedì sera, hanno finalmente rispristinato la caldaia e il riscaldamento funziona, tranne in qualche appartamento in cui devono ancora andare i tecnici a controllare il malfunzionamento dei caloriferi».

I solleciti di cittadini e sindaco ad Aler

Il sindaco Marco Re, più volte contattato dai cittadini residenti, ha a sua volta «mandato continue sollecitazioni ad Aler, da cui ho poi ricevuto un resoconto solo dopo la soluzione del problema», spiega. Nella sua comunicazione al Comune, Aler il 7 gennaio ha riferito che «in data 2 gennaio 2026 è stata eseguita dall’impresa di manutenzione di Aler, la pulizia straordinaria dello scambiatore di calore a servizio dell’impianto per la separazione dei circuiti primo e secondo. Precedentemente l’impresa era intervenuta in data 24 dicembre 2025 per la riparazione di una perdita in rete sotto traccia dell’impianto di riscaldamento. Successivamente in data 5 gennaio 2026, è stata eseguita anche la pulizia del defangatore e relativi filtri interessati. A oggi il servizio del riscaldamento nel fabbricato è regolarmente funzionante».

Scarsa manutenzione generale

Gli abitanti delle palazzine Gescal di via Fagnani lamentano anche la «scarsa attenzione e l’inesistente manutenzione – prosegue Antonella – Ci sono persino fuoriuscite dalla fognatura giù di sotto, ogni tanto vengono a fare lo spurgo ma non abbastanza. Io non posso neanche utilizzare il mio garage a causa della presenza di liquami».