Case Aler al freddo per tutto il periodo delle feste

Dal 23 dicembre fino al 5 gennaio gli abitanti delle palazzine Gescal di via Fagnani sono rimasti senza riscaldamento. «Una vergogna. Sia noi che il Comune abbiamo fatto numerosi solleciti. C’è anche scarsa manutenzione»

Sedriano · 09/01/2026 alle 14:45

«Ci hanno lasciati al freddo per tutto il periodo delle feste, io avevo tre gradi in casa».

Due settimane senza riscaldamento

A farsi portavoce delle proteste e delle lamentele dei numerosi abitanti delle case Gescal di via Fagnani 110-112 a Sedriano, gestite da Aler, è Antonella, che denuncia la grave situazione di disagio vissuta: «Siamo rimasti senza riscaldamento dal 23 dicembre fino alla sera del 5 gennaio – racconta – Qui vivono anche tante persone anziane, malate e bambini. Abbiamo dovuto arrangiarci con stufette e caloriferi elettrici, scaldando una stanza alla volta perché altrimenti se si attaccavano troppe cose insieme saltava pure la corrente. Io stessa e anche altri abbiamo più volte mandato mail e solleciti ad Aler e per conoscenza al Comune. Abbiamo però sempre ricevuto risposte evasive da Aler: una volta hanno risposto che non c’erano i fondi per il gasolio oppure ci dicevano che avrebbero fatto uscire i tecnici ma poi non venivano mai – racconta – È una vergogna lasciare le persone al freddo, specie per così tanto tempo in pieno inverno. Ora, da lunedì sera, hanno finalmente rispristinato la caldaia e il riscaldamento funziona, tranne in qualche appartamento in cui devono ancora andare i tecnici a controllare il malfunzionamento dei caloriferi».

I solleciti di cittadini e sindaco ad Aler

Il sindaco Marco Re, più volte contattato dai cittadini residenti, ha a sua volta «mandato continue sollecitazioni ad Aler, da cui ho poi ricevuto un resoconto solo dopo la soluzione del problema», spiega. Nella sua comunicazione al Comune, Aler il 7 gennaio ha riferito che «in data 2 gennaio 2026 è stata eseguita dall’impresa di manutenzione di Aler, la pulizia straordinaria dello scambiatore di calore a servizio dell’impianto per la separazione dei circuiti primo e secondo. Precedentemente l’impresa era intervenuta in data 24 dicembre 2025 per la riparazione di una perdita in rete sotto traccia dell’impianto di riscaldamento. Successivamente in data 5 gennaio 2026, è stata eseguita anche la pulizia del defangatore e relativi filtri interessati. A oggi il servizio del riscaldamento nel fabbricato è regolarmente funzionante».

Scarsa manutenzione generale

Gli abitanti delle palazzine Gescal di via Fagnani lamentano anche la «scarsa attenzione e l’inesistente manutenzione – prosegue Antonella – Ci sono persino fuoriuscite dalla fognatura giù di sotto, ogni tanto vengono a fare lo spurgo ma non abbastanza. Io non posso neanche utilizzare il mio garage a causa della presenza di liquami».

Fuoriuscita di liquami dal pozzetto nelle case Aler di via Fagnani a Sedriano
