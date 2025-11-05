Cascina Rosio: miglior agriturismo d’Italia

Un riconoscimento che premia l’impegno e il rispetto delle radici, dal lavoro delle mani e dal calore dell’accoglienza

Si è chiusa con un successo di pubblico e di espositori d’alta qualità l’edizione 2025 di Golosaria Milano. Al centro dell’edizione la presentazione ufficiale de “Il Golosario Ristoranti 2026”, la guida firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti che ogni anno traccia la mappa della migliore ristorazione italiana.

Undicesima edizione della guida

L’undicesima edizione della guida conta 672 pagine e 4.362 locali recensiti in tutta Italia, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi e locali di tendenza. Quest’anno le cinque Corone Rosse Uniche hanno premiato le tavole assolute per ogni categoria: per le aziende agrituristiche è stata assegnata a Cascina Rosio di Albairate.

Tra i primi a complimentarsi con i vincitori il sindaco di Albairate Flavio Crivellin:

“Complimenti a Cascina Rosio. Un riconoscimento che profuma di terra, di passione e di autenticità: la “Corona Radiosa Rossa Unica 2026” de Il Golosario di Paolo Massobrio e Marco Gatti, assegnata come miglior azienda agrituristica d’Italia, è un orgoglio che travalica i confini di una cucina e di un territorio. Un premio che racconta generazioni di amore per la terra, anni di ospitalità sincera e una dedizione quotidiana che fa grande l’agricoltura e la gastronomia italiana. Agriturismo Cascina Rosio è la dimostrazione che l’eccellenza nasce dal rispetto delle radici, dal lavoro delle mani e dal calore dell’accoglienza. Un onore per chi crede nei valori autentici della nostra terra. Complimenti di cuore a Marco, Chef eccezionale, e a tutta la sua famiglia per questo traguardo straordinario un orgoglio che condividiamo con gratitudine e ammirazione”.

Una storia fatta di generazioni

Marco Ranzani titolare con la famiglia della Cascina Rosio ha commentato l’ambito riconoscimento :