Cascina Rosio: miglior agriturismo d’Italia

Si è chiusa con un successo di pubblico e di espositori d’alta qualità l’edizione 2025 di Golosaria Milano. Al centro dell’edizione la presentazione ufficiale de “Il Golosario Ristoranti 2026”, la guida firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti che ogni anno traccia la mappa della migliore ristorazione italiana.
Undicesima edizione della guida
L’undicesima edizione della guida conta 672 pagine e 4.362 locali recensiti in tutta Italia, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi e locali di tendenza. Quest’anno le cinque Corone Rosse Uniche hanno premiato le tavole assolute per ogni categoria: per le aziende agrituristiche è stata assegnata a Cascina Rosio di Albairate.
Tra i primi a complimentarsi con i vincitori il sindaco di Albairate Flavio Crivellin:
“Complimenti a Cascina Rosio. Un riconoscimento che profuma di terra, di passione e di autenticità: la “Corona Radiosa Rossa Unica 2026” de Il Golosario di Paolo Massobrio e Marco Gatti, assegnata come miglior azienda agrituristica d’Italia, è un orgoglio che travalica i confini di una cucina e di un territorio. Un premio che racconta generazioni di amore per la terra, anni di ospitalità sincera e una dedizione quotidiana che fa grande l’agricoltura e la gastronomia italiana. Agriturismo Cascina Rosio è la dimostrazione che l’eccellenza nasce dal rispetto delle radici, dal lavoro delle mani e dal calore dell’accoglienza. Un onore per chi crede nei valori autentici della nostra terra. Complimenti di cuore a Marco, Chef eccezionale, e a tutta la sua famiglia per questo traguardo straordinario un orgoglio che condividiamo con gratitudine e ammirazione”.
Una storia fatta di generazioni
Marco Ranzani titolare con la famiglia della Cascina Rosio ha commentato l’ambito riconoscimento :
“Abbiamo ricevuto il “Corona radiosa rossa Unica 2026” della guida di Paolo Massobrio e Marco Gatti “il Golosario 2026”, che ci premia come miglior azienda agrituristica in Italia, oltre al riconoscimento “Corona Radiosa 2026”. Questo premio nasce da un impegno condiviso: dalla nostra storia fatta di 8 generazioni di agricoltura e 28 anni di ristorazione, da quando mio padre ha deciso di trasformare una stalla in un agriturismo, da tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla terra, alla nostra cucina, al nostro ospitare – e aggiunge – Il mio impegno viene diviso equamente tra cucina, campi e allevamento. Noi ci impegniamo ogni giorno per garantire e offrire un prodotto di alta qualità a km zero e territoriale. Un premio assegnato ad un solo Agriturismo in Italia ci onora nel profondo, lo consideriamo un grande dono e lo dedichiamo a chi crede nel nostro lavoro e nei valori autentici della Terra: ogni giorno ci impegneremo sempre di più per essere all’altezza di un così grande riconoscimento”.