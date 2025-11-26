Casa di riposo: rinnovata per le sfide del futuro

La Casa di riposo città di Abbiategrasso è pronta per affrontare il futuro senza problemi. Terminati prima dei termini previsti i lavori di efficientamento energetico della struttura che risale agli anni sessanta.

“Era un intervento necessario per proiettare la residenza verso il futuro, non si poteva aspettare e il bonus 110 era l’occasione da non farsi sfuggire – precisa il presidente della Fondazione Casa di riposo Franco Portalupi – Ora che il cantiere è chiuso posso dire di essere pienamente soddisfatto e tirare un sospiro di sollievo, tutte le preoccupazione che mi tenevano sveglio di notte sono superate”.

Lavori per oltre 4 milioni di euro

Cronologicamente stiamo parlando di un intervento durato 405 giorni , apertura cantiere 16 settembre 2024 e 4 novembre 2025 certificato di fine lavori. Una sostanziale riqualificazione per un totale di quasi 4 milione e mezzo di euro più 100mila finanziati direttamente dalla Fondazione per lavori accessori

“Siamo veramente soddisfatto per risultato raggiunto, la fine di un lungo e fatico percorso – ha aggiunto Portalupi – é stato realizzato il cappotto termico, nuovi infissi, un nuovo parco fotovoltaico, la pompa di calore e una nuova rete di distribuzione della climatizzazione , oltre a delle caldaie a gas di supporto per un sistema ibridi e nuove tende, tutto per migliorare la permanenza dei 91 ospiti fissi e di una ventina di persone per il diurno. Ora siamo nella fase della taratura e calibratura di tutti i sistemi. E tutto questo è stato realizzato senza creare discomfort ai degenti e agli operatori”.

Ringraziamenti vanno al direttore della casa di riposo Matteo Mantovani che ha gestito al meglio il funzionamento della struttura ai professionisti e consulenti come l’ingegner Giovanni Rapetti consulente della Fondazione e l’ingegner Andrea Facchini della ditta Aeges, general contractor . Il percorso di miglioramento della Rsa, gli interventi di efficientamento libereranno delle risorse che saranno reinvestite per la struttura.

Inaugurazione ufficiale l’8 dicembre

“E’ stato realizzato qualcosa di importante e rinnovato – ha aggiunto il sindaco Cesare Nai (Il Comune ha un ruolo marginale nomina i componenti del Consiglio della Fondazione Casa di riposo città di Abbiategrasso) –Per le sue funzioni sarà una struttura competitiva e moderna, un punto di riferimento per il territorio considerando il servizio che offre. Sono interventi a beneficio delle persone che devono poter vivere in un ambiente favorevole con tutti i parametri per una vita confortevole. Una bella eredità per la città”.

L’inaugurazione ufficiale sarà l’8 dicembre alle 10, quando saranno aperte le porte al pubblico, con la celebrazione della messa presieduta dal vicario episcopale don Marco Bove.