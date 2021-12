Casa della Comunità: Parabiago è la candidata vincente

Il progetto

La proposta dell'Amministrazione di creare la Casa della Comunità negli spazi dell'edificio a ponte dell'ex Rede piace.

E' stata la proposta lanciata dall’Amministrazione di Parabiago a ricevere più punti rispetto a quelle di Nerviano, Cerro Maggiore e San Vittore: la Casa della Comunità si farà nella struttura a ponte dell’ex Rede.

Casa della Comunità nell'ex Rede: l'analisi della proposta

Come prima ipotesi Parabiago aveva candidato il poliambulatorio di via XI Febbraio, ma dopo la bocciatura dell’Asst, ha rilanciato con l’edificio a ponte dell’ex Rede, su cui l’Amministrazione sta puntando per ridisegnare e ripensare alla socialità e al centro cittadino. Una proposta che «è risultata tra le migliori» ha annunciato mercoledì il sindaco Raffaele Cucchi e che di fatto, come si evince dai documenti di Regione, ha vinto l’indagine di mercato dell’Azienda sanitaria.

Ha spiegato il primo cittadino:

"Per la proposta siamo partiti da un’analisi della struttura donata dalla Rede al Comune. La struttura infatti risulta essere baricentrica rispetto al contesto del territorio. Abbiamo poi portato avanti anche un’analisi delle strutture sanitarie presenti nel territorio, della presenza dei trasporti, di ciclabili e dei servizi per i cittadini, come la presenza di scuole e luoghi ricreativi. Con la presenza della Casa della Comunità andremo così a riempire un luogo di socialità che abbiamo già iniziato a immaginare con il progetto di rigenerazione urbana".

Il futuro dell'edificio a ponte

Il sindaco è passato poi a illustrare il progetto Rede.

"Il nostro obiettivo è realizzare un luogo dove il cittadino può entrare per avere a disposizione più servizi - ha spiegato - Vogliamo che diventi una vera e propria piazza con spazi per la cultura, i giovani e la sanità". E proprio nell’ambito della co-progettazione, l’Amministrazione ha promosso un concorso di idee "Area Rede: una piazza del sapere nel cuore di Parabiago" rivolto a tutti i ragazzi della città.