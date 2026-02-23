Carta d’identità: corsa contro il tempo per 3.700 cittadini

Tanti sono quelli che hanno ancora il documento cartaceo e che devono passare a quello elettronico entro la scadenza del 3 agosto. Per loro il Comune ha disposto aperture straordinarie dell'Anagrafe.

Prosegue a Magenta la campagna di sensibilizzazione per il passaggio dalla carta d’identità cartacea alla carta d’identità elettronica (Cie), in vista della scadenza nazionale che a partire dal 3 agosto sancirà definitivamente il superamento del vecchio documento.

Carta d’identità: da dicembre in 1.500 hanno effettuato il passaggio a quella elettronica

L’Amministrazione comunale ha avviato una serie di iniziative per accompagnare i cittadini in questa transizione, con particolare attenzione a chi non ha ancora effettuato il cambio.

«Ormai la Cie è un documento ufficiale, in linea con la transizione digitale, e dal 3 agosto non sarà più possibile avere un documento d’identità cartaceo» spiega l’assessore Mariarosa Cuciniello, sottolineando come a livello nazionale sia in corso una vera e propria campagna informativa per invitare tutti ad aggiornare il proprio documento.

A fine anno risultavano ancora circa 5.200 cittadini magentini in possesso della carta cartacea. Grazie alle azioni intraprese dal Comune, da dicembre sono già state emesse oltre 1.500 nuove carte elettroniche.

Cucininiello afferma:

«Come Comune stiamo facendo un piano di comunicazione attraverso social, canali ufficiali e lettere inviate a casa per invitare tutti a passare il prima possibile alla Cie».

Aperture straordinarie dell’Anagrafe per i 3.700 magentini che devono ancora provvedere

Per agevolare ulteriormente il passaggio, sono state organizzate aperture straordinarie dello sportello Anagrafe dedicate esclusivamente a chi deve sostituire il documento cartaceo. L’assessore Cuciniello precisa:

«Abbiamo fissato appuntamenti straordinari per accompagnare i cittadini al passaggio all’elettronico, evitando che ad agosto qualcuno si ritrovi ancora con la carta cartacea e impossibilitato a viaggiare».

Le date aggiuntive, distribuite nel mese di febbraio (le prossime sono mercoledì 25 e venerdì 27), prevedono la possibilità di prenotare online o telefonicamente, con ulteriori eventuali aperture in base al numero di richieste.

La Cie consente anche l’accesso ai servizi digitali: può infatti essere usata come Spid

L’obiettivo è completare entro l’estate la sostituzione delle migliaia di documenti ancora in circolazione. Non solo: la Cie rappresenta anche uno strumento fondamentale per l’accesso ai servizi digitali:

«La carta d’identità elettronica può essere utilizzata come Spid ed è gratuita; invito i cittadini a sfruttarla e, se necessario, a rivolgersi allo sportello di facilitazione digitale che li aiuterà a utilizzarla».

«Un passo concreto verso una pubblica amministrazione più agile»

L’Amministrazione ribadisce quindi l’importanza di non attendere l’ultimo momento e di approfittare delle opportunità messe a disposizione, ricordando che il passaggio alla Cie non è solo un adempimento burocratico «ma un passo concreto verso una pubblica amministrazione più agile».

Nella foto di copertina: l’assessore Mariarosa Cuciniello presenta le aperture straordinarie dello Sportello Anagrafe