Carta dello studente, stanziati 5mila euro

Tornano le Carte Studente, il Comune mette a disposizione 5mila euro complessivi.

Carta studente

Il contributo è a favore di nuclei familiari residenti con almeno 1 figlio studente a carico, iscritto per l’anno scolastico 2026/2027 alla scuola secondaria di secondo grado (dalla prima alla quinta superiore). L’Isee non deve superare i 22mila euro. I contributi economici erogati sono vincolati all’acquisto di libri e materiale scolastico incluse divise per istituti alberghieri, materiale di cancelleria per istituti d’arte. È prevista la seguente assegnazione di 150 euro per nuclei familiari con un componente studente; 250 euro per nuclei familiari con due o più studenti. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, entro il 30 settembre tramite il sito del Comune.

5mila euro

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sarà approvata e pubblicata la graduatoria dei beneficiari. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei documenti di acquisto di libri e materiale scolastico per un importo almeno pari all’importo del contributo previsto.

Gli interessati devono conservare i titoli di spesa in quanto gli stessi dovranno essere consegnati all’ufficio competente.