Carta “Dedicata a te”, in città 195 beneficiari

Sono 195 i nuclei familiari di Settimo Milanese inseriti nella graduatoria per l’attribuzione della Carta «Dedicata a Te», il bonus governativo da tre anni destinato alle famiglie con meno di 15mila euro di Isee.

Carta Dedicata a te

Un milione le famiglie coinvolte in tutta Italia. Si tratta di una carta nominativa e prepagata, che gli aventi diritto potranno ritirare presso gli Uffici Postali. Su di essa troveranno 500 euro, utilizzabili entro il 28 febbraio dell’anno prossimo. I beneficiari sono stati individuati direttamente dall’Inps fra i nuclei familiari con un isee inferiore ai 15mila euro e che non ricevono assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale.

I beneficiari

Gli elenchi dei beneficiari della Carta sono stati predisposti dall’Inps attraverso questi criteri definiti da Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sino ad esaurimento delle risorse.

195 i nuclei in città

Dopo una fase di controlli amministrativi sono stati ora pubblicati, in forma anonima, i beneficiari per ciascun Comune d’Italia.

A Settimo risultano in graduatoria 195 nuclei familiari, con un Isee che passa dallo «0» di undici famiglie a 12 571 euro.

Lo scorso anno, i nuclei familiari di Settimo coinvolti nell’iniziativa governativa furono 225.