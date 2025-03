Carri e maschere per le vie della città

Una giornata primaverile con temperature miti ha accompagnato, sabato pomeriggio 8 marzo 2025, la 39esima edizione del Carnevale Sanpietrino ad Abbiategrasso. Tra le vie della città carri allegorici, maschere e tanti divertimento. Un momento di spensieratezza e allegria che ha coinvolto i tanti cittadini che ogni anno partecipano alla parata.

I ringraziamenti

L’Associazione Amici del Palio di San Pietro, guidati dal presidente Tiziano Perversi, ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale per aver dato il Patrocinio, in modo particolare agli assessori Chiara Bonomi, Valter Bertani V e Marina Baietta.

I ringraziamenti si sono estesi anche a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: ai proprietari delle Cascine Cagnola di Ozzero e della Casina Vecchia Rossa di Abbiategrasso per lo spazio gentilmente concesso per la realizzazione dei Carri Allegorici, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, al Circolo Ricreativo CB Abbiatense, ad Amaga, al parroco di San Pietro Don Giuseppe, a Claudio Conti Claudio, all’Associazione Vedute D’Autore per le fotografie e ai tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento; ai trattoristi Luigi Begnis , Antonio Corvini e Simone Baroni .

"E non per ultimo le 5 Contrade che si sono impegnate a realizzare i Carri Allegorici e le numerose persone che hanno partecipato alla Passerella delle Maschere e lungo le vie del centro città per vedere i Carri Allegorici" aggiunge Perversi.

Un grazie speciale a Beppe Rosetta per il Trofeo alla Memoria di Augusto Rosetta, per le Coppe e le Targhe.

Tra i partecipanti della parata anche il presidente del Consiglio Comunale Francesco Bottene:

"Ho partecipato al Carnevale sanpietrino! Carri per le vie del centro, tante maschere creative, in un mix che ha unito tradizione e divertimento”.

Ecco i premi del 39esimo Carnevale SanPietrino

24esima Passerella delle Maschere 2025

Categoria Bambini (Giallo)

1 arrivato La Lavatrice

2 arrivato Mary Poppins

3 arrivato Cimici

Categoria Adulti (Arancione)

1 arrivato Ballerina

2 arrivato Gatto

3 arrivato Dama di Fiori

Categoria Insieme (Verde)

1 arrivato Video gioco Super Mario

2 arrivato Brasiliane

3 arrivato Cappuccetto Rosso, Nonna, Lupo

1 premio assoluto trofeo Augusto Rosetta

Carillon e Caterpillar