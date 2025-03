I lavori di efficientamento energetico eseguiti sull’immobile della scuola secondaria di primo grado Cesare Correnti (appartenente all’Ic Terzani) di Abbiategrasso sono la dimostrazione pratica di come la corretta gestione dei fondi legati al Pnrr abbia ricadute reali e tangibili a vantaggio delle nostre comunità.

Finiti i lavori alla scuola Correnti di Abbiategrasso

Con questo pensiero l’amministrazione comunale di Abbiategrasso ha voluto presentare attraverso una conferenza stampa convocata nella mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo, tutti gli interventi realizzati sull’edificio degli anni Sessanta che, grazie al progetto sviluppato dall’ingegner Gianni Rapetti, hanno dato nuova vita alla scuola.

“Quello completato sul plesso di via Legnano è uno dei 5 interventi progettati a favore degli edifici scolastici cittadini – ha premesso il sindaco Cesare Nai – e ha visto un impegno di spesa che si avvicina al milione di euro. È un lavoro che si è sviluppato senza andare ad interferire con l’attività didattica, proseguita quindi senza interruzione, ma che oggi mette a disposizione del personale, degli studenti e di tutta la comunità scolastica una struttura migliorata, con vantaggi riscontrabili. Ringrazio quindi l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti e gli uffici (all’inaugurazione era presente la geometra Donatella Niccolaini che ha seguito l’intero percorso) per aver condotto questi lavori con grande professionalità. 5 milioni investiti dalla nostra amministrazione sulle scuole stanno a significare un impegno importante a beneficio dei nostri ragazzi”.

Un intervento molto importante

“In meno di due anni (se consideriamo il periodo che va dall’adozione alla fine dei lavori) siamo riusciti a completare un intervento estremamente importante e atteso da tempo – ha aggiunto l’assessore Albetti, che ha seguito da vicino tutto l’iter – Inoltre, teniamo conto che nel caso della Correnti, i lavori hanno interessato sia l’esterno che la parte interna dell’edificio, andando a risolvere un problema annoso legato al vecchio soffitto, ceduto anni fa, per il quale era stata fissata una rete protettiva. Opere del genere rientrano in una progettazione che la giunta Nai ha impostato specificamente sui lavori pubblici, denotando attenzione e capacità di concretizzare le possibilità di finanziamento, riconsegnando alla città spazi che durano nel tempo. Amministrare – ha concluso l’assessore – non vuol dire solo rispondere alle esigenze quotidiane, seppur importanti, ma avere la capacità di guardare avanti con scelte lungimiranti”. “Nello specifico di questi 5 interventi sugli edifici scolastici devo evidenziare che il risultato finale è stato ottenuto grazie alla tenacia dell’Ufficio Tecnico del Comune di Abbiategrasso – ha dichiarato l’ingegner Rapetti – in grado di intercettare e sfruttare appieno le opportunità derivanti dal Pnrr. L’intervento sull’edificio Correnti e sulla relativa palestra (anch’essa rimessa a nuovo) - tra i primi ad essere stati conclusi - sono risultati particolarmente complessi nella loro gestione poiché hanno riguardato sia le parti esterne che le parti interne della struttura, con tutte le implicazioni del caso legate al regolare svolgimento delle attività, mai interrotte”

Cosa è stato realizzato

I lavori presso la scuola media Correnti hanno interessato la coibentazione dell’involucro, con un sistema a cappotto per le facciate, la coibentazione delle coperture disperdenti e la sostituzione dei serramenti. All’interno della scuola stessa, nel salone centrale, nelle porzioni di solaio in corrispondenza dei corridoi al piano primo, della zona uffici al piano terra, dei laboratori al piano rialzato e di un’aula al piano primo, le reti anti-sfondellamento preesistenti sono state rimosse e sostituite dall’applicazione di una rete preformata fibrorinforzata ed un controsoffitto in lastre di cartongessoInterventi. Opere che rientrano sì nell’ottica dell’efficientamento energetico ma che nel concreto sono andate prima di tutto a migliorare il confort degli spazi interni alla struttura.

Circostanza, quest’ultima, confermata anche dal dottor Daniele Ingenito, dirigente scolastico dell’Ic Terzani.