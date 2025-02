Caro-mensa, aumento posticipato a settembre o riduzioni dai due figli

Caro-mensa, apertura ad agevolazioni e riduzioni del costo del buono pasto arrivano dall’Amministrazione comunale .

Caro-mensa, apertura del Comune nei confronti delle famiglie

Come noto, dall’inizio di gennaio a Cuggiono il costo del buono pasto per singolo bambino è passato da 5,80 a 6,50 euro. In occasione degli incontri avuti con i genitori per spiegare la ragione di questi aumenti, che hanno toccato anche le rette dell’asilo nido, il sindaco Giovanni Cucchetti ha avanzato delle proposte per calmierare il buono pasto. Il sindaco ha spiegato:

"Ci sono oggi condizioni diverse rispetto a novembre, mese in cui è stato redatto il bilancio di previsione. Siamo in grado di reperire risorse in capitoli di spesa che potranno essere coperti da altre fonti. Ricordo infatti che il bilancio deve essere sempre in equilibrio e di conseguenza, se utilizzo delle risorse per coprire il buono pasto, devo trovare altre fonti che coprano gli importi spostati. Le soluzioni sono posticipare l’aumento del buono pasto a settembre 2025; oppure estendere la riduzione ora prevista anche alle famiglie con due figli nelle scuole dell’obbligo e nella materna, e a quelle con tre o più figli in tutte le scuole (dalla materna alla media) più l’asilo nido".

Saranno i genitori a scegliere tra le due proposte dell'Amministrazione

Attualmente la riduzione del buono pasto a 4,72 euro è concessa solo alle famiglie con tre o più figli che usufruiscono della mensa nelle elementari, medie e materna. Con la proposta dell’Amministrazione si allargherebbe la platea dei fruitori della riduzione. I rappresentanti di classe sottoporranno le proposte ai genitori e sarà attuata dall’Amministrazione quella scelta dai genitori stessi.