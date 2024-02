Carnevale dei bimbi con la "Famiglia legnanese"

La Famiglia Legnanese ha voluto recuperare, dopo qualche anno di pausa forzata, una gioiosa e tradizionale festa: il Carnevale dei Bambini.

Carnevale dei bambini con la "Famiglia legnanese"

E nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio, la bella sala Caironi di Villa Jucker a Legnano, decorata per l’occasione con coloratissimi palloncini e stelle filanti, aperta a soci e cittadini, si è meravigliosamente animata per accogliere un centinaio di bambini, accompagnati da nonni, genitori, fratelli e sorelle e tanti, tanti sorrisi.

Tante le occasioni per divertirsi

Musica dance e sapiente animazione hanno riempito di divertimento un pomeriggio “in famiglia” davvero ben riuscito, tra giochi come il tiro alla fune e la scopa, balli e intrattenimenti con le mascotte scoiattolo e scimmia e una grande varietà di bellissime e fantasiose maschere di ogni tipo. E il giovedì “grasso” non poteva non prevedere una dolce merenda a base di chiacchere e pane e Nutella!

E’ bello e di soddisfazione dare spazio ai bambini e rivalutare e ricreare occasioni di incontro e di relazioni personali vere e non virtuali.