Pont Saint Martin in Valle d’Aosta è stato il protagonista della finalissima di Miss Paradisia 2026 di patron Beppe Berlier. Un concorso che riesce ogni anno a incantare i presenti e le partecipanti, confermandosi come un contest all’avanguardia e sempre più social.

Carlotta Stronconi eletta Miss Paradisia 2026

A trionfare quest’anno è stata la lombarda Carlotta Stronconi che succede a Noemi Grassi, anch’essa lombarda. Carlotta è di Abbiategrasso in provincia di Milano, ha 19 anni, studia, lavora e nel tempo libero va in palestra.

La neo eletta Miss Paradisia commenta:

“Questa corona per me rappresenta molto più di una semplice vittoria: è il coronamento di un sogno e l’inizio di un percorso che affronterò con emozione, orgoglio e il desiderio profondo di rappresentare al meglio questo concorso”.

Le altre miss premiate

Insieme a Carlotta Stronconi sono state elette anche le miss che compongono la top 6 della finalissima. Eleonora Bertoncin, seconda classificata, ha vinto il titolo di Miss Web; Asia Frison è Miss Eleganza; Malika Boni è Miss Sorriso Charme; Veronica Gavotto è Miss Cinema; Camilla Bono è Miss Edelweiss.

La finalissima è stata un grande evento che ha unito momenti salienti tra sfilate delle oltre quaranta finaliste e domande dei giudici, oltre a bellissimi balli, scenografie e momenti di coinvolgimento del pubblico, molto attento e numeroso.

La giuria ha visto nomi di eccezione con ospiti di rilievo come Davide Gomiero, agri influencer e imprenditore veneto; Elisabetta Signetto del giornale di Ivrea; Daniele Bollero, chirurgo estetico; Didier Bieller, sportivo valdostano. Presidente di giuria Micaela Vietto, Miss Grand International Italy 2024.