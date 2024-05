E' stato liberato nei boschi vicini a Rescaldina il capriolo che questa notte era rimasto bloccato in un lungo fossato presso l'A7 Milano-Genova.

Capriolo salvato vicino all'autostrada e liberato a Rescaldina

Nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti del nucleo ittico venatorio e della polizia locale della Città metropolitana di Milano hanno salvato un capriolo che era stato segnalato in pericolo nei pressi dell’autostrada A7 Milano-Genova all'altezza di Binasco.

Le operazioni, particolarmente complesse e articolate, sono state compiute in stretta collaborazione con il personale della polizia stradale facente capo al tronco di Novate Milanese, di Milano Serravalle (l'azienda che gestisce la A7) e dell'ATS di Melegnano. L'animale, una femmina adulta, era stato segnalato il giorno prima dalla polizia locale di Binasco. Gli agenti del nucleo ittico venatorio, che si sono recati sul posto nel pomeriggio di ieri per effettuare i necessari rilievi, avevano verificato che il capriolo era intrappolato in un lungo fossato che costeggia la corsia di emergenza.

Chiusa l'autostrada e trasferito l'animale

Alla luce del potenziale pericolo per gli automobilisti e l’animale, connessi alla prossimità della sede stradale, si e' deciso di intervenire nelle ore notturne. Intorno alle dieci di sera, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa per circa quaranta minuti. Intanto gli agenti della Città metropolitana recuperavano il capriolo catturandolo con l’ausilio di alcune reti senza ricorrere all’uso di dardi narcotici. L’animale, in buona salute, successivamente è stato liberato in una zona boschiva nei pressi di Rescaldina.