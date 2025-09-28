Capolinea bus in stazione, le sensazioni sono positive

Uuna delegazione dei Comuni di Vermezzo con Zelo e Albairate è andata in Regione Lombardia per un tavolo tecnico fortemente voluto dall’assessore ai Trasporti di Vermezzo Irene Murgia, presente con la sindaca Ada Rattaro, e il Comune di Albairate, con il consigliere delegato Davide Cattaneo, la Direzione Generale Trasporti di Regione Lombardia, l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e la Direzione Stazioni di Rfi.

Sinergie coincidenze ferro-gomma

«L’arrivo della nuova linea Suburbana S19, prevista per fine anno, che si aggiungerà all’attuale linea S9 e al regionale Mortara-Milano, consentirà di avere un treno per/da Milano ogni 15 minuti nella stazione di Albairate-Vermezzo. Inoltre, Regione Lombardia a luglio ha deliberato un quadro di interventi per il trasporto pubblico locale che punta anche alla riqualificazione dei nodi di interscambio tra autobus, treni, metropolitana e biciclette per circa 96 milioni di euro – sottolinea Murgia – L’attesa nuova gara d’appalto del Trasporto Pubblico Locale garantirà più corse giornaliere per la nostra Stazione Ferroviaria perché è stata progettata proprio per organizzare le “coincidenze” ferro-gomma».

In stazione più sicurezza per gli utenti

Alla luce di queste evoluzioni che si stanno concretizzando, le due Amministrazione che sono direttamente coinvolte, hanno operato a nome di una rete di Comuni del territorio, hanno avanzato delle proposte progettuali di modifica della viabilità che riguardano appunto la messa in sicurezza della Stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo, affinché diventi un capolinea per tutti gli autobus provenienti dalla Sp30.