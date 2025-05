Chiusure previste nei prossimi giorni lungo la A4 e la A9 per due importanti cantieri.

Cantieri lungo le autostrade: ecco le chiusure previste

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 maggio;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio:

sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino.

L'area di servizio "Lambro sud", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, proseguire sulla SP35 verso Meda e sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Monza, per poi rientrare in A4 verso Brescia alla stazione di Monza;

per la chiusura dell'entrata di Cormano, verso Brescia: Sesto San Giovanni;

per la chiusura dell'entrata di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa;

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia.

Le aree di servizio "Lambro nord" e "Novate nord" saranno chiuse nelle stesse notti, ma con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano/Varese, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e raggiungere la A8, per riprendere il proprio itinerario verso Milano o in direzione di Varese;

verso Torino, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco, proseguire verso Rho sulla A52 Tangenziale nord e sul Raccordo Fiera Milano (R37), immettersi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna ed entrare in A4 attraverso il nodo Milano Ghisolfa, verso Torino;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano verso Brescia: Monza.

La chiusura lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 maggio. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per lavori di manutenzione del viadotto Fati, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su Via Bellinzona verso Chiasso e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso;

-dalle 22:00 di sabato 24 alle 5:00 di domenica 25 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.