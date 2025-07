Cantieri estivi in città: tra asfaltature e impianti sportivi il punto del vicesindaco Tenti

Lavori pubblici

Sotto i riflettori la riqualificazione del palazzetto dello sport, dal costo di 450mila euro

Proseguono a spron battuto i tanti cantieri in corso a Magenta. Il punto sulla situazione lo ha fatto nei giorni scorsi in conferenza stampa l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Enzo Tenti.

Cantieri estivi in città: il punto di Tenti

L'assessore ha iniziato il suo discorso con l’annuncio della fine del ciclo di asfaltature che ha tenuto impegnato il centro storico per il mese di luglio:

«Andremo a esaurire per fine mese il primo lotto , costato circa 350mila euro. Poi ripartiremo con un secondo lotto a ottobre, con un nuovo piano strade, partendo da via Milano, ponendo l’attenzione sia sulle vie centrali che delle frazioni»

Parlando in generale dei lavori pubblici, Tenti ci tiene a precisare come dall’inizio della legislatura l’attuale Amministrazione si sia mossa con i suoi assessorati su tre fonti distinti ma uniti tra loro:

«Mettere in sicurezza, creare nuovi spazi all’interno della città e perseguire la volontà di avere una città vivibile e bella. Abbiamo ancora due anni di mandato e per ora stiamo rispettando questi criteri».

Operai in febbrile lavoro anche sul comparto delle strutture sportive. Dopo la riqualificazione dello stadio di Magenta nei giorni scorsi è terminato infatti l’adeguamento delle torri faro del campo di Pontevecchio per 97mila euro, mentre termineranno per fine agosto i lavori agli spogliatoi dello stadio della frazione con un costo di circa 85mila euro. Altro tassello fondamentale sarà poi quello del palazzetto dello sport, i cui lavori, afferma l’assessore, termineranno

«per fine settembre per un costo di 450mila euro, perché abbiamo voluto cambiare anche il tabellone segnapunti».

Continuano poi gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che dopo la stazione proseguiranno in via Cler e in via Fornaroli all’ingresso della biblioteca, e sulla passerella di Pontenuovo dove l’intervento dovrebbe terminare in autunno per 150mila euro.

Il capitolo sicurezza

Non è mancato poi un accenno sul fronte sicurezza, considerata la delega in capo proprio a Tenti: