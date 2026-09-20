Cantieri che partono, lavori che continuano, risorse che diventano opere

Sport, piazze, scuole: a Gaggiano sono diversi gli interventi già avviati e quelli pronti a partire, con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più funzionale, curato e a misura di comunità. Un risultato reso possibile anche grazie a un costante lavoro di intercettazione di bandi e fondi a fondo perduto, che permette all’Amministrazione di portare sul territorio risorse importanti senza gravare interamente sul bilancio comunale. “Investimenti concreti per le nostre famiglie, i nostri bambini e tutti i cittadini Anche il sindaco Enrico Baj, ha voluto fare il punto della situazione e spiegare alcuni interventi.

Tre interventi principali

Il primo cittadino hafocalizzato l’attenzione su piazza della Repubblica, un intervento molto atteso che partirà nelle prossime settimane:

“E’ uno dei tanti intervento, e forse uno dei più importanti su cui stiamo lavorando in paese – sottolinea Baj – A breve prenderanno il via i lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica. Un progetto reso possibile anche dai 500mila euro ricevuti grazie un bando di Regione Lombardia “Strade Verdi”. Con l’obiettivo di rendere la piazza più verde, più vivibile e più accogliente per i cittadini, mantenendo allo stesso tempo la sua funzionalità e gli spazi dedicati alla sosta, importanti per il settore commerciale dell’area”.

Un progetto che prevede l’introduzione di aree a verde e pavimentazioni drenanti per migliorare la qualità urbana e la sostenibilità ambientale; creazione di una zona d’incontro protetta e a misura di cittadino, pensata per la socializzazione e la comunità.

Un altro aspetto da analizzare è il palazzetto dello sport di via Gramsci:

“Anche in questo caso i lavori prenderanno il via in questo mese – prosegue Baj – L’intervento servirà a riqualificare una struttura molto impiotante per Gaggiano utilizzata ogni settimana da molte associazioni sportive, ragazzi e famiglie. I lavori permetteranno di restituire alla comunità un impianto rinnovato, moderno e più funzionale”.

L’importanza delle scuole

Infine l’attenzione si posa sulle scuole comunali.

“Abbiamo già concluso la completa ristrutturazione della mensa scolastica che da questi giorni ha iniziato ad accogliere i bambini in ambienti completamente rinnovati. Grazia ad un contributo di 100mila euro ottenuto da Regione Lombardia riqualificheremo il giardino della scuole elementare, per creare uno spazio verde adeguato, realizzando una nuova area polifunzionale a disposizione dei bambini durante la ricreazione e nei momenti della giornata scolastica – conclude il primo cittadino – Abbiamo inoltre ottenuto 400mila euro dal Ministero dell’istruzione per migliorare i sistemi di sicurezza già presenti nei nostri edifici scolastici, intervenendo anche sui sistemi antincendio”.

L’Amministrazione ha calato il suo tris vincente: piazza, sport e scuole, tutti interventi già realizzati, oppure in fase di avvio: “Investimenti concreti per le nostre famiglie, i nostri bambini e tutti i cittadini” affermano dal Comune.