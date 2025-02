Cantieri aperti, il punto della giunta

Tre grandi cantieri procedono nella loro attività in attesa che un quarto possa avere inizio nel 2026.

Cantieri aperti

Il cantiere più atteso dalla cittadinanza è certamente quello del centro sportivo, dove è in corso di ristrutturazione il bocciodromo che sarà trasformato in una palestra con annessi spogliatoi adatta a sport come ginnastica, arti marziali o ballo; nei prossimi mesi verrà anche avviata la realizzazione del campo a sette in erba sintetica.

«Si tratta di un progetto che riguarda centinaia di giovani atlete e atleti che potranno utilizzare spazi più ampi per un orario più esteso, per questo sappiamo che su questa opera c’è grande attenzione» dice il sindaco Angelo Bosani.

Centro sportivo, case comunali e municipio

Il cantiere più importante dal punto di vista economico è invece quello delle case comunali di largo Roma; in questi giorni sono state rimosse le impalcature la facciata rinnovata è riapparsa finalmente alla vista; dopo aver realizzato il cappotto e sostituiti i serramenti saranno posati i pannelli solari che daranno luce e calore alle circa 35 famiglie residenti, garantendo anche un bel risparmio di energia e denaro.

«Buona parte dei nostri investimenti è rivolta al risparmio energetico oltre che al miglioramento delle qualità funzionali e gestionali dei nostri edifici» commenta l’assessore all’Ecologia Roberto Gadda. «Se pensiamo ai nostri cantieri principali e alle manutenzioni delle scuole, tutti i nostri interventi perseguono questo obiettivo».

Il cantiere più di impatto è infine quello del Municipio che al termine dei lavori apparirà completamente rinnovato sia all’esterno che all’interno, ottenendo un edificio a consumo energetico quasi zero (NZEB) con uffici più confortevoli per gli operatori e il pubblico. Due terzi dell’edificio sono quasi completi e quando saranno spenti i riscaldamenti, il personale si trasferirà nella parte nuova e verrà completato il lavoro.

«I tre cantieri principali che stiamo realizzando sono frutto di investimenti in gran parte finanziati da fondi statali e dal risparmio energetico» dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Mirra «che ci farà ottenere un edificio con bassissimi consumi e spesa, oltre che più bello e comodo sia per chi ci lavora che per tutta la cittadinanza».

Progettazione piazza

Mentre il Comune segue questi tre grandi cantieri, è già in corso di progettazione il quarto che riguarda il restyling di Piazza Santissimi Pietro e Paolo e del centro storico: «Stiamo iniziando a presentare al pubblico le prime bozze del progetto» conclude il Sindaco «lo stiamo condividendo con i commercianti, con la parrocchia e con i cittadini; si tratta di un bellissimo progetto che renderà la nostra piazza più verde, più confortevole e meglio illuminata grazie anche alla collaborazione con Artemide che si è offerta di curare la parte illuminotecnica; prevediamo anche un incremento del numero di parcheggi grazie alla nuova strada prevista tra via Roma e via Varese».