200 sacchi di immondizia raccolti a Pregnana

Dopo i rinvii causa maltempo si è infine svolta l’iniziativa volontaria di pulizia che ha coinvolto la zona dell’oltre stazione e in particolare via Belisario, oggetto nelle ultime settimane di ingenti scarichi di rifiuti.

Raccolta rifiuti

Il bottino della squadra di «Strade pulite» dopo una giornata di intenso lavoro è stato davvero ingente, in una zona che si conferma luogo di abbandono abituale di rifiuti.

Duecento sacchi

«200 sacchi, 30 pneumatici, 6 sedie, tapparelle, una rete da letto, un telaio di un ciclomotore e altri ingombranti. Questo il bottino raccolto dai 20 volontari di Bareggio pulita insieme agli amici di strade pulite Arluno e Mirko di plastic free che ci ha raggiunto da Desio. L'intervento è avvenuto lungo il sottopasso, la prima rotatoria e la via Bellisario in località Pregnana. Un grandioso lavoro per riportare decoro ad un territorio bersagliato da incivili a due passi da noi. Complimenti a tutti».

Volontari al lavoro

Le iniziative volontarie di pulizia proseguono: il gruppo Strade pulite si ritroverà infatti a Bareggio. A Pregnana tornano in campo invece i volontari degli Amici del Plis.

Chi volesse offrire il proprio contributo, può farlo nell’appuntamento di sabato 8: ci si ritrova alle 14 e 30 sulla rotonda fra viale Lombardia e la strada provinciale 229. Verranno distribuiti sacchi e guanti per permettere di ripulire i fossati dal materiale gettato dagli incivili per le strade pregnanesi.