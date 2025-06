Mercoledì 28 maggio, la Casa Famiglia di Villa Cortese ha dato vita all'evento "The Coro".

Cantare in coro al fianco degli ospiti della Casa famiglia

“È stato un vero e proprio appuntamento al buio, in cui residenti, familiari e operatori si sono incontrati nel salone centrale della RSA con il solo indizio di dover cantare una canzone in coro” spiega Valentina Busalacchi dell’equipe di animazione. Un coro senza audizioni e nessuna preparazione: solo voce, energia e il piacere di cantare insieme, condividendo momenti di felicità con le persone a cui vogliamo bene.

A tutti i presenti è stato distribuito il testo di una canzone, fino all'ultimo sconosciuta ai partecipanti e, il maestro Lino Pinna - collega animatore - con entusiasmo ha condotto il brano accompagnato dalla chitarra di Alberto, figlio di una Residente della Casa Famiglia. Il pomeriggio musicale si è concluso con la creazione di un video e con tanto divertimento da parte dei presenti.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Una canzone per fare stare bene tutti i presenti

“Si è trattato senz’altro di un’altra bella proposta aggregativa che ha incontrato il favore dei nostri Residenti – commenta Lorenzo Pobbiati Presidente di Sodalitas - abbiamo toccato con mano, come da una semplice azione come quella di cantare insieme, possa nascere un vero e proprio gesto di cura. Non a caso, la canzone simbolo della nostra Casa Famiglia è ‘Sarà perché ti amo’”.

Mai, come in questo caso, il titolo non poteva esser più azzeccato ed avere un valore che va ben oltre le strofe di questa famosissima melodia.