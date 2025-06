Dal 1959 i Lions italiani, grazie al Servizio Cani Guida Lions addestrano e consegnano gratuitamente cani guida ai non vedenti in tutta Italia. Oggi, dopo più di sessanta anni di attività, il centro di Limbiate è uno dei maggiori d’Europa e consente di consegnare circa 50 cani ogni anno.

Cani guida e Lions ancora a braccetto

Per continuare così è però necessario che i Club operino, da un lato, per far conoscere sempre di più il service e le sue finalità umanitarie e, dall’altro, per raccogliere fondi che permettano di finanziare l’addestramento dei cani.

Il percorso per offrire alla persona non vedente un cane preparato per essere occhi e guida a chi gli occhi non li può utilizzare inizia fin dalla nascita e, dopo lo svezzamento dei cuccioli, c’è l’affidamento a una famiglia Puppy Walker a cui dare il cane fino al primo anno di vita. È un periodo importante e necessario in cui il quattro zampe si abitua alla vita domestica in famiglia e a quella fuori dalla casa in mezzo ai rumori e alla vita di tutti i giorni. Finita l’età scolare, inizia quella dell’addestramento vero e proprio nel Centro di Limbiate che occupa una superficie di 25.000 metri quadrati ed è composto da 38 box, ciascuno con un giardinetto esterno coperto e una zona interna che possono ospitare due cani; due campi di addestramento; quattro paddock per le attività ludiche e di svago; una nursery con cinque sale parto; un’infermeria; una casa accoglienza con quattro alloggi per il soggiorno dei ciechi e degli accompagnatori nella fase di istruzione; un auditorium e gli uffici.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il contributo del Lions club Parabiago

Dalla sua nascita nel 2008 anche il LC Parabiago Giuseppe Maggiolini cerca di dare il proprio contributo a tutti i services lionistici sia internazionali che territoriali e venerdì sera, grazie alla collaborazione della grande Associazione Rugby Parabiago che oltre ad offrire la location si è prestata in maniera molto fattiva, si è invitata la popolazione ad una cena con spettacolo comico al fine di raccogliere fondi da donare al Centro di Limbiate.

La risposta che Parabiago dà a queste iniziative è sempre molto generosa perché chi non ha potuto essere presente si è comunque premurato di dare il proprio contributo in altri diversi modi; un doppio esempio è costituito da Banca Generali che ha sponsorizzato l’intervento del Comico Claudio Batta che, con grande cuore, ha molto ridotto il suo cachet e che ha regalato un grande spazio di allegria e di risate a conclusione della serata.

Il ringraziamento del presidente

Il Presidente del Club Francesco Munafò che ha voluto fortemente questo evento ha ringraziato le autorità comunali presenti quali il Consigliere Diego Scalvini ed i due soci del Club stesso Giuliano Polito ed Adriana Nebuloni nonché le autorità lionistiche fra cui spiccava l’Officer Distrettuale Gabriele Necchi che ha incantato i presenti col racconto delle ultime prodezze dei cani guida.

La presenza di due famiglie Puppy Walker col cane al seguito ha ulteriormente arricchito la serata perché ha fatto toccare con mano la bellezza di poter far crescere, almeno per un anno, un animale che avrà un compito così importante come quello di ridare mobilità e voglia di vivere a chi si trova in difficoltà perché ha perso la vista o peggio non la ha mai avuta.