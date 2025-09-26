Grazie al supporto della Polizia Locale, che ha garantito la sicurezza dell’operazione, gli animali – un pitbull maschio di 2 anni e una gatta bianca di 4 anni – sono stati posti sotto sequestro

A Pero un cane e un gatto sono stati ritrovati in condizioni igienico-sanitarie critiche, tra rifiuti e sporcizia, detenuti all’interno di uno stabile occupato in parte abusivamente. L’intervento tempestivo delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Milano, allertate della situazione, ha permesso di donare loro una seconda possibilità.

Cane e gatto salvati da una situazione di degrado

Grazie al supporto della Polizia Locale, che ha garantito la sicurezza dell’operazione, gli animali – un pitbull maschio di 2 anni e una gatta bianca di 4 anni – sono stati posti sotto sequestro e trasferiti al canile sanitario di competenza. Qui verranno visitati, curati e accuditi fino a quando non verrà trovata per entrambi una sistemazione che gli possa garantire l’affetto e le attenzioni di cui hanno bisogno.

Dai controlli è emerso anche che il cane risultava ancora intestato al proprietario precedente, perché il detentore attuale non aveva provveduto al regolare passaggio di proprietà. Informato dalle Guardie Zoofile, il proprietario – apparentemente ignaro delle condizioni in cui viveva – ha espresso la volontà di riaverlo con sé. A questo proposito l’OIPA ricorda che, in caso di cessione di un animale a qualsiasi titolo, è fondamentale assicurarsi che la sua successiva detenzione avvenga in condizioni adeguate, per garantire il suo benessere e la sua tutela.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Il commento di Oipa

“I due animali adesso stanno bene, ma continueremo a monitorare la situazione. Ci assicureremo che entrambi trovino una sistemazione adeguata; la priorità assoluta è garantire il loro benessere e la loro ripresa, anche dal punto di vista psicologico”, ha affermato Fabio D’Aquila, Coordinatore Provinciale Nucleo Guardie Eco-Zoofile Milano.

L’OIPA invita a segnalare sempre situazioni di maltrattamento, incuria e di difficoltà per gli animali, per poter intervenire in loro supporto. Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Milano e provincia, scrivere un’e-mail a guardiemilano@oipa.org. Per segnalazioni nel resto d’Italia: guardiezoofile.info/nucleiattivi