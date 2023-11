Canale scolmatore sotto attenzione per le piogge

Il canale scolmatore di Vighignolo a Settimo sotto attenzione per le forti piogge di questi giorni.

Giovedì infatti è stato emesso un avviso di criticità ordinaria – allerta gialla– nella zona del milanese per rischio idrogeologico e idraulico, dalle 6 di giovedì 2 novembre.

La protezione civile di Settimo Milanese ha attivato il costante monitoraggio del canale scolmatore a Vighignolo fino a nuovo aggiornamento. Per le tre sere del fine settimana, in cui le previsioni sono sempre di pioggia, verrà monitorato il livello dell’acqua con la squadra di volontari pronta a intervenire in caso di necessità.

Fra i consigli rivolti ai cittadini, la raccomandazione fino al perdurare dell’allerta durante le forti piogge e forte vento. Allo stesso modo, anche a fronte di quanto accaduto il 24 luglio con il nubifragio che ha portato alla caduta di numerosi alberi nel territorio, la raccomandazione è di non frequentare parchi e ambiti alberati. Allo stesso modo si chiede di non lasciare su balconi vasi o altri materiali a rischio caduta.