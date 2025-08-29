Campus festivi gratuiti per gli alunni della scuola primaria: l’Amministrazione interpella le famiglie con un questionario anonimo

La proposta

Vinto, insieme agli altri Comuni dell’Ambito del Magentino, il bando “Sprint! Lombardia insieme” promosso dalla Regione

«L’Amministrazione comunale di Ossona, insieme agli altri Comuni dell’Ambito del Magentino, ha partecipato e vinto il bando “Sprint! Lombardia insieme”, promosso da Regione Lombardia – annuncia il sindaco Giovanni Venegoni - Il bando ha l’obiettivo di sostenere la programmazione locale degli Ambiti territoriali per lo sviluppo di servizi a favore dei minori e dei nuclei familiari, con particolare attenzione ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, dove l’offerta educativa ed extrascolastica è spesso più limitata».

Campus nei periodi di chiusura della scuola

Grazie a questo progetto, sarà possibile attivare iniziative rivolte a bambini e ragazzi tra i tre e i 18 anni, con due obiettivi: da un lato l’intento di rispondere ai bisogni educativi, ricreativi e sociali dei minori; dall’altro quello di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei genitori, in particolare nel tempo post-scuola e durante i periodi di chiusura scolastica».

«Tra le iniziative che l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere rientra anche l’attivazione di campus festivi gratuiti, rivolti agli alunni della scuola primaria, da organizzare in occasione delle principali festività scolastiche, tra cui Natale e Pasqua», fa sapere il primo cittadino.

Il questionario anonimo

Per poter organizzare al meglio questi campus e rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie, l’Amministrazione comunale chiede alle famiglie ossonesi con figli in età di scuola primaria di compilare un questionario, redatto in forma anonima, a cui si può accedere tramite il sito internet istituzionale del Comune di Ossona.

«Il questionario ha l’unico scopo di rilevare l’interesse e i bisogni delle famiglie; non vengono richiesti dati personali e non sarà in alcun modo possibile risalire all’identità dei compilatori – precisa l’Amministrazione comunale - Ringraziamo fin da ora per la collaborazione e il prezioso contributo».