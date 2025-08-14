Campo Mari: prorogata di un anno la gestione per l'Academy Legnano Calcio
Una decisione che riflette i buoni risultati nella gestione dell’impianto della stagione alle spalle e la conseguente soddisfazione degli amministratori comunali
L’amministrazione comunale ha prorogato l’affidamento della gestione del campo sportivo “Giovanni Mari” all’Academy Legnano Calcio per l’anno sportivo 2025-2026.
Una decisione che riflette i buoni risultati nella gestione dell’impianto della stagione alle spalle e la conseguente soddisfazione degli amministratori comunali, dal sindaco Lorenzo Radice all’assessore allo Sport Guido Bragato al presidente della Commissione Sport Letterio Munafò.
«L’obiettivo che ci eravamo prefissi poco meno di un anno fa, quando la gestione del Mari fu affidata all’Academy Calcio Legnano, era di far vivere l’impianto e, insieme, di porre le basi per un percorso sostenibile nel tempo e i risultati sono arrivati -ricorda Bragato. La gestione che si è attuata in questo anno con l’accordo fra ACD Academy Legnano Calcio e Ac Legnano ha dimostrato l’importanza e il valore della collaborazione fra società sportive: è stato un accordo che ha fatto vincere tutti e ha fatto bene allo sport cittadino. Fra gli aspetti positivi voglio evidenziare la gestione integrata e unitaria dell’impianto, la crescita delle realtà sportive attive nel settore giovanile, la promozione del calcio tra i giovani di Legnano e la valorizzazione dell’impianto comunale. Sono fattori, questi, che hanno gettato le basi per rilanciare il calcio in città e quella struttura che vogliamo continui a essere la casa del calcio legnanese, il Giovanni Mari».
Il commento della società calcistica
Di seguito la dichiarazione delle due società calcistiche:
«L' A.C. Legnano è lieta di annunciare che torna in prima fila nella gestione 2025-2026 dello stadio “Giovanni Mari”. L'Academy Legnano del Presidente Alfonso Costantino, dopo l'ottimo lavoro svolto dal 1° novembre 2024, data in cui le è stata affidata la gestione da parte del Comune di Legnano a seguito del bando aperto lo scorso autunno, continua a rimanere all'interno della gestione unitamente all' AC Legnano dell'impianto di via Pisacane . L'accordo, recentemente raggiunto tra l'A.C. Legnano e l'Academy, ha trovato anche l'approvazione della Giunta Comunale. Una notizia importante che conferma la volontà del club del Presidente Sergio Zoppi, che è protagonista con la prima squadra nel campionato di Eccellenza 2025-2026. Dalla collaborazione emergono importanti intenzioni di crescita per i giovani atleti legnanesi da parte dei due Presidenti».