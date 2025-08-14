l'estensione da parte dell'amministrazione

L’amministrazione comunale ha prorogato l’affidamento della gestione del campo sportivo “Giovanni Mari” all’Academy Legnano Calcio per l’anno sportivo 2025-2026.

Campo Mari: prorogata di un anno la gestione per l'Academy Legnano Calcio

Una decisione che riflette i buoni risultati nella gestione dell’impianto della stagione alle spalle e la conseguente soddisfazione degli amministratori comunali, dal sindaco Lorenzo Radice all’assessore allo Sport Guido Bragato al presidente della Commissione Sport Letterio Munafò.

«L’obiettivo che ci eravamo prefissi poco meno di un anno fa, quando la gestione del Mari fu affidata all’Academy Calcio Legnano, era di far vivere l’impianto e, insieme, di porre le basi per un percorso sostenibile nel tempo e i risultati sono arrivati -ricorda Bragato. La gestione che si è attuata in questo anno con l’accordo fra ACD Academy Legnano Calcio e Ac Legnano ha dimostrato l’importanza e il valore della collaborazione fra società sportive: è stato un accordo che ha fatto vincere tutti e ha fatto bene allo sport cittadino. Fra gli aspetti positivi voglio evidenziare la gestione integrata e unitaria dell’impianto, la crescita delle realtà sportive attive nel settore giovanile, la promozione del calcio tra i giovani di Legnano e la valorizzazione dell’impianto comunale. Sono fattori, questi, che hanno gettato le basi per rilanciare il calcio in città e quella struttura che vogliamo continui a essere la casa del calcio legnanese, il Giovanni Mari».

Il commento della società calcistica

Di seguito la dichiarazione delle due società calcistiche: