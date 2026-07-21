Campo dell’Amicizia aperto in estate per promuovere sport e aggregazione

Il Campo dell’Amicizia di Mazzafame resterà aperto anche durante l’estate per favorire sport, socializzazione e aggregazione.

Campo dell’Amicizia “aperto per ferie”

Si chiama “Impianto aperto” il progetto sperimentale avviato dall’Amministrazione comunale per valorizzare gli impianti cittadini nei periodi di minore attività delle associazioni sportive, coinvolgendo direttamente le realtà del territorio. Il primo “laboratorio” dell’iniziativa sarà proprio il centro sportivo dell’Amicizia, che dal 25 luglio al 16 agosto sarà a disposizione dei cittadini grazie alla collaborazione con Asd Santi Martiri Polisportiva Calcio, soggetto gestore della struttura.

Un impianto vivo è un impianto più sicuro

L’assessore allo Sport Guido Bragato spiega:

«Il progetto sperimentale “Impianto aperto” è uno sviluppo del modello di gestione di campi e palestre che, nello scorso mandato amministrativo, abbiamo realizzato coinvolgendo le associazioni sportive. È infatti grazie anche alla collaborazione con le società sportive che il Comune può offrire ai cittadini l’opportunità di accedere gratuitamente e in sicurezza a un centro sportivo attrezzato».

Alla base dell’iniziativa, sottolinea l’assessore, c’è una convinzione precisa:

«Un luogo vivo è un luogo più sicuro».

Anche per questo la sperimentazione parte dal Campo dell’Amicizia, dove proprio nei periodi di chiusura estiva si erano registrati episodi di intrusioni che avevano provocato danni.

Bragato aggiunge:

«Dall’interlocuzione con il gestore è emersa una volontà condivisa: sperimentare, nel periodo estivo di riduzione dell’attività delle associazioni sportive, l’apertura dell’impianto, che permetterà ai cittadini, giovani in particolare, di fruire dello stesso in modo ordinato e controllato».

Apertura dal 25 luglio al 16 agosto

La sperimentazione prenderà il via sabato 25 luglio e terminerà domenica 16 agosto. In questo periodo il Campo dell’Amicizia sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21, oltre che in alcune giornate anche in fascia serale. I cittadini potranno utilizzare, negli orari indicati, i settori dei campi che non saranno occupati dalle attività di allenamento delle associazioni sportive. L’accesso sarà quindi organizzato tenendo conto del calendario delle attività già programmate, con l’obiettivo di consentire la fruizione degli spazi in modo ordinato e compatibile con la presenza delle società sportive.

Il Comune riconosce 5.500 euro per il servizio

Per garantire il funzionamento dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale riconoscerà all’Asd Santi Martiri Polisportiva Calcio un contributo di 5.500 euro (Iva esclusa). La somma servirà a coprire il servizio di custodia e pulizia dell’impianto, oltre alla vigilanza sull’utilizzo corretto delle strutture e degli spogliatoi durante il periodo di apertura estiva. Con “Impianto aperto” il Comune punta dunque a sperimentare un nuovo modello di utilizzo degli spazi sportivi, trasformandoli anche nei mesi estivi in luoghi di incontro e partecipazione per il quartiere.