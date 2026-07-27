Centro sportivo Battista Re di Settimo Milanese, la riflessione dell’ex candidato sindaco Ruggero Delvecchio dopo il via libera del consiglio comunale all’accordo per la riqualificazione della struttura pubblica che diventerà casa dell’Alcione Calcio.

Campo Battista Re: “Cogli la prima mela”

Come nella celebre canzone di Angelo Branduardi, qualche volta bisogna saper cogliere la prima mela. E credo che, per il Centro Sportivo Battista Re, questa possa essere un’occasione che Settimo Milanese ha il dovere di cogliere.

Non voglio entrare qui nella storia della precedente gestione, né nel modo in cui è stata affrontata la sua conclusione: ci sarebbe molto da dire, anche riconoscendo le problematiche che negli anni non sono mancate.

Oggi, però, il tema è un altro.

Abbiamo una struttura pubblica che necessita da tempo di interventi importanti e un soggetto privato disposto a investire diversi milioni di euro per riqualificarla e portarla a standard decisamente superiori agli attuali.