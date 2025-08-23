Campioni di rally donano le loro coppe ai ragazzi

IL BEL GESTO

L'equipaggio tutto magnaghese ha trasformato un «problema» di spazio in un gesto di grande altruismo

Quando si pensa ai rally, la mente corre subito a derapate mozzafiato e motori spinti al limite. Ma c’è un mondo, altrettanto competitivo e forse ancora più complesso, dove la vittoria non si misura in velocità pura, ma in precisione matematica. È il mondo del Rally Regolarità, la disciplina in cui eccellono Giorgio Garghetti e la sua navigatrice Barbara Giordano, un equipaggio che da Magnago sta scalando le classifiche nazionali.

Una coppia generosa dona coppe ai ragazzi

In questa estate hanno anche avuto modo di segnalarsi per la loro generosità: la coppia, sommersa dalle coppe vinte in gara, ha trasformato un «problema» di spazio in un gesto di grande altruismo. Barbara e Giorgio hanno infatti deciso di donare oltre una quarantina dei loro trofei. Attraverso un appello lanciato su Facebook, la coppia ha offerto le coppe, private delle targhette originali, a enti e associazioni che lavorano con i giovani.

La proposta ha trovato apprezzamento

La proposta ha ricevuto una risposta immediata e positiva dall'oratorio di Sant'Edoardo di Busto Arsizio. I trofei avranno così una seconda vita e verranno utilizzati per premiare i bambini durante attività sportive, giochi e campi estivi, creando un ponte inaspettato tra il mondo dei motori e la comunità locale.

Ecco in quale categoria gareggiano i protagonisti delle donazioni

Attualmente Vice Campioni Italiani di Rally Regolarità 60, Giorgio e Barbara gareggiano con una BMW 320 del 1988, sfidando veri e propri miti del motorsport e team con budget milionari. Ma cosa significa esattamente gareggiare in questa specialità? «La scelta della regolarità nasce dal fatto che la disciplina è molto più tecnica e articolata», spiega Barbara. «C’è dietro uno studio molto più approfondito del percorso».

I prossimi obiettivi

La loro abilità e preparazione li hanno portati in testa al campionato italiano, con quattro gare ancora da disputare fino a novembre. Un'avventura fatta di sacrifici, investimenti e un'infinita passione, che dimostra come, a volte, la precisione e l'intelligenza possano avere la meglio della sola potenza.