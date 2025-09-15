Campane: la voce dell’umanità

Fine settimana deliziosamente folkloristico per Rosate, con il 63° Raduno Nazionale dei Suonatori di Campane. Questa edizione ha celebrato l’arte del suono manuale delle campane, riconosciuto proprio l’anno scorso dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. L’evento, organizzato dalla Federazione Nazionale Suonatori di Campane, ha proposto due giorni di musica, tradizione e condivisione, con gruppi di suonatori di campane provenienti da tutta Italia.

Messa celebrata dall’l’Arcivescovo Flavio Pace

Il programma ha previsto l’arrivo dei gruppi e l’apertura della mostra di campane storiche, suonate e campanili didattici. Momenti significativi sono stati la Santa Messa con l’Arcivescovo Flavio Pace e il convegno dedicato all’antica arte campanaria ambrosiana. Non sono mancati cortei, concerti di campane mobili (esistono i campanili portatili, come hanno scoperto i numerosi e incuriositi spettatori) e conviviali cene comunitarie, a testimonianza del profondo legame tra fede, cultura e partecipazione popolare. Tra i suonatori, sorprendentemente, molti erano giovani e giovanissimi, a testimonianza di un ricambio generazionale che garantisce futuro a questa antica tradizione.

Custodi del suono manuale