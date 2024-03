In occasione del Lutto Cittadino proclamato dall'Amministrazione Comunale di Vanzaghello per la scomparsa del Vicesindaco e assessore Francesco Grigolon, venerdì 22 marzo alle ore 12, suoneranno le campane in segno di lutto.

Campane a lutto per la scomparsa di Francesco Grigolon

Tutti i fedeli sono invitati a raccogliersi in preghiera per questo triste momento. Il rito delle esequie in chiesa sarà trasmetto sul canale youtube della parrocchia.

L'uomo, 56 anni, si è spento per malattia nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo, gettando nel lutto due comunità.