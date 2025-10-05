Campagna vaccinale al centro anziani

Anche quest’anno a Pregnana verrà realizzata la campagna vaccinale antinfluenza sfruttando gli spazi del centro anziani di largo Avis e Aido.

Campagna vaccinale

C’è tempo sino al prossimo 17 ottobre telefonando al numero 3347932587 fra le 16 e le 17 e 30 per aderire alla campagna che vedrà anche quest’anno la collaborazione fra Comune e medici di base pregnanesi.

Dal 3 al 7 novembre, come ormai divenuta consuetudine dai tempi del Covid, nel centro anziani i medici di base ed eventualmente ulteriori professionisti saranno a disposizione per somministrare le dosi fornite da Regione Lombardia.

Centro anziani

Il vaccino antinfluenzale è gratuito per tutti i cittadini che hanno compiuto i sessanta anni di età e per i pazienti dai 14 anni in su con patologie croniche.

Per quest’anno Regione Lombardia ha programmato l’approvvigionamento di oltre 2,7 milioni di dosi di vaccini per l’influenza, distribuite tra Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), farmacie, RSA e centri vaccinali delle ASST. Dal 13 ottobre l’offerta verrà estesa a tutta la popolazione e la vaccinazione potrà avvenire anche nelle farmacie.