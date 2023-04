Camminata per la vita nel Parco del Ticino

Camminata della salute nel Parco del Ticino.

Tanti in marcia per la prevenzione: successo per la Camminata per la vita

Ieri, domenica 2 aprile 2023, le associazioni Alice Legnano odv e Amici del Cuore Altomilanese odv hanno promosso una camminata a sostegno dei corretti stili di vita per la prevenzione delle malattie cerebro cardiovascolari. All'iniziativa, con partenza e arrivo al Canoa Club di Castelletto di Cuggiono, hanno partecipato diversi gruppi di cammino della Asst Ovest Milano e anche diversi cittadini.

Le buone abitudini possono metterci al riparo dal rischio di ictus e infatrto

Sia dal presidente di Alice Giacomo Falzi che dalla presidente di Amici del Cuore Roberta Dell'Acqua è stato sottolineato quanto sia importante la prevenzione per evitare episodi di ictus e/o infarto. Conoscere i rischi per la salute di comportamenti non corretti è fondamentale, così come affrontare la vita, anche con l'aiuto di queste associazioni, dopo episodi cerebro cardiovascolari.

Il "grazie" del sindaco Cucchetti per l'importante messaggio lanciato

Presente alla manifestazione anche il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti che ha ringraziato gli organizzatori per il messaggio lanciato, augurandosi che la camminata possa essere riproposta nei prossimi anni.

Nella foto di copertina: gli organizzatori della Camminata