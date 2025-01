Anche nella stagione invernale si vuole vivere il Bosco del Rugareto, l'area boschiva che interessa anche Rescaldina, valorizzandolo e cercando di allontanare delinquenza e degrado.

Camminata invernale per vivere il Bosco del Rugareto

Domenica scorsa si è tenuta la prima edizione della «Camminata della Befana», organizzata dalle Guardie ecologiche volontarie (Gev) del coordinamento Plis Insubria Olona, di cui è parte integrante il Bosco del Rugareto. Il ritrovo era fissato alle 9 nel parcheggio di via Virgilio a Cislago, in prossimità del cimitero della frazione Massina, dove si sono dati appuntamento una trentina di partecipati che hanno aderito all'invito. La passeggiata, della lunghezza complessiva di circa quattro chilometri e di facile percorrenza si è svolta all’interno dei boschi cislaghesi, dando l’occasione ai partecipanti di fare un po’ di esercizio fisico dopo le «fatiche alimentari» delle festività e soprattutto per poter apprezzare la natura anche nella sua veste invernale. Di solito infatti iniziative simili vengono organizzate nella stagione primaverile, come la storica «Maratonia del Rugareto» dell’Asd «5 Cascine Running Cislago».

Il commento dell'assessore Uboldi

«Durante il percorso le Gev hanno arricchito l’iniziativa fornendo indicazioni e spiegazioni sulla flora e fauna locale; inoltre questa nuova iniziativa ha rappresentato un’ottima opportunità per porre fin da subito l’attenzione sul Plis del Rugareto che quest’anno festeggerà un anniversario importante, il ventennale dell’istituzione, per il quale sono in fase di definizione varie iniziative - commenta l’assessore cislaghese alla Transizione ecologica Michele Uboldi - Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa».