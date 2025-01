60milavitedasalvare ha redatto il report delle proprie attività nel 2024: sono undici le nuovi postazioni Dae attivate nel 2024 nel legnanese.

Undici nuovi defibrillatori installati nel legnanese nel 2024

Nel 2024 sono state inaugurate 11 postazioni di defibrillazione pubbliche, disponibili h 24 e 1 posizionata all'interno del campo da rugby di v. Arezzo a Legnano.

8 DAE sono stati attivati a Legnano (1 donato dalla Contrada San Martino, 1 dall' azienda Primo Colombo, 1dal ristorante La Conchiglia, 1 dalla famiglia Accorsi, 1 da Panathlon/BCC e 2 da EMD 112 derivanti dal programma etico che regala un nuovo DAE per ogni salvataggio). L'ultimo defibrillatore legnanese è stato attivato in via Comasina nell' ambito dell'iniziativa 'Riaccendiamo il nostro quartiere' grazie alla donazione dei residenti. Gli altri apparecchi sono stati posizionati a Cerro Maggiore, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Canegrate.

Le vite salvate grazie ai Dae installati