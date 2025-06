Camilla vive: un torneo di calcio per ricordarla

Una giornata in memoria di Camilla Pogo, per ricordare il suo sorriso e non dimenticare il suo coraggio. Mancavano pochi giorni al Natale del 2022 quando Camilla, una ragazzina di 12 anni, residente con i genitori in via Diaz nel quartiere di San Giovanni è volata in Cielo dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una malattia che l’ha isolata dal resto dei suoi compagni.

Dopo due camminate, quest'anno Camilla sarà ricordata con un torneo di calcio

Dopo due camminate avvenuta nel giugno del 2023 e 2024, quest’anno i genitori e gli amici di Camilla hanno deciso di ricordarla con un torneo di calcio in programma oggi, sabato a partire dalle 10 sul campo da calcio dell’oratorio San Giovanni di via Diaz. Il primo torneo, quello del mattino vedrò scendere in campo le squadre della categoria 2009-2010 mentre il secondo dalle 18.30 riservato ai maggiori di 18 anni. Una giornata interamente dedicata a lei che oltre al torneo di calcio vedrà alle 12.30 il pranzo, alle 19 la pollada america e di seguito musica dal vivo per tutta la serata.

Una piccola ragazza il cui sorriso ha permesso di acquistare giochi per i bambini più piccoli dell’oratorio di via Diaz

Camilla, una piccola ragazza dal grande coraggio il cui sorriso ha regalato, grazie ai suoi famigliari diversi sorrisi anche a altri bambini, la raccolta dello scorso anno, infatti, ha permesso di acquistare giochi da mettere nell’area riservata ai bambini più piccoli dell’oratorio di via Diaz. Ma non solo, i fondi raccolti hanno anche permesso di aiutare l’associazione Abeo di Verona per sostenere i loro progetti che permettono alle famiglie, di essere sostenute durante i lunghi periodo di degenza dei loro figli presso l’ospedale di Verona. Camilla era una ragazzina sorridente, frequentava la seconda media alla scuola Paolo VI di via Diaz. Una piccola con un grande coraggio che dall’estate del 2021, quando ha accusato i primi sintomi, stava combattendo contro la malattia. Una piccola donna che non si è abbattuta, ha continuato a studiare, collegandosi con il pc da casa e dall’ospedale, perché uno dei suoi desideri più grandi era di ritornare in classe, insieme ai suoi compagni.

Tutte le offerte saranno devolute all’associazione Abeo di Verona

Un sogno che purtroppo Camilla non è riuscita a realizzare. Un sogno che i suoi compagni e gli amici dell’oratorio di San Giovanni vogliono però realizzare dedicandole per la terza volta una intera giornata, che quest’anno sarà quella di sabato 14 giugno. Per chi volesse fare una donazione effettuando un bonifico sull’Iban intestato all’associazione di Camilla. IT38S0503411705000000048124 con la causale «Il sorriso di Camilla». Tutte le offerte saranno devolute all’associazione Abeo di Verona, che negli ultimi mesi della malattia di Camilla, ha aiutato e sostenuto la sua famiglia quando è stata trasferita all’Ospedale del Bambino di Verona.