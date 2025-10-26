Cambio medici: Cagna lascia e Crespi…arriva

Un saluto commosso e un nuovo inizio per l’assistenza medica di Villa Cortese. Con un avviso affisso al suo studio di via Ferrazzi 7, la dottoressa Claudia Cagna ha annunciato ufficialmente la cessazione della sua attività a decorrere dalla fine della prossima settimana, ovvero da venerdì 31 ottobre.

Un addio sofferto per Cagna

Un addio sofferto, come si legge nelle sue parole: «Per motivi di salute non essendo stata presente in questi due ultimi anni e non potendo personalmente contattarvi tutti, vi saluto ricordandovi per il tempo che ho condiviso con voi come medico».

Diverse le sostituzioni negli ultimi tempi

Già negli ultimi due anni, la dottoressa Cagna era stata sostituita da diversi colleghi, subentrati per ovviare ai suoi periodi di giustificata assenza. Contestualmente, è stato ufficializzato il subentro del dottor Giorgio Crespi, già suo sostituto in un paio di diversi momenti.

I pazienti verranno presi in carico direttamente dal dottor Crespi

I pazienti della dottoressa Cagna verranno presi in carico automaticamente da Crespi, che ha ricevuto un incarico diretto dall’Asst Ovest Milanese. La novità più importante riguarda la sede dell’ambulatorio: dal 3 novembre, il dottore si trasferirà presso i locali della Coop Mutua Medica in via Bartolomeo Colleoni 6.

Una soluzione strategica, secondo Barlocco

Una soluzione strategica, come spiegato dal sindaco Alessandro Barlocco, per garantire la permanenza del medico sul territorio. «L’incarico è temporaneo e stipulare un contratto d’affitto nell’attuale location a lungo termine sarebbe stato difficile. La Mutua Medica ha messo a disposizione un ambulatorio per dargli stabilità ed evitare che i pazienti di Villa Cortese restasso scoperti».

Fino a fine mese il ricevimento si terrà in via Ferrazzi

Fino a fine mese, il dottor Crespi continuerà a ricevere i pazienti nella sede di via Ferrazzi 7, con i consueti orari e contatti, che resteranno invariati anche dopo il trasferimento. Un passaggio di consegne organizzato per garantire la piena continuità assistenziale ai cittadini.