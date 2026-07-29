Si apre una nuova pagina per la Pro Loco di San Vittore Olona, dopo l’assemblea dei soci che si è tenuta nella serata di ieri, martedì 28 luglio alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente. A seguito delle votazioni, l’associazione ha eletto il Presidente e i membri del nuovo Consiglio Direttivo.

Cambio della guardia per il direttivo della Pro Loco San Vittore Olona

Il gruppo dirigente desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i soci presenti. La risposta è stata straordinaria: nonostante il periodo estivo, le ferie e il forte caldo, la sala ha registrato l’affluenza di oltre la metà degli associati. Un dato significativo che dimostra il forte legame tra le persone. Un grazie va alla fiducia riposta nella squadra candidata, che accogliamo con senso di responsabilità e impegno.

Il nuovo Direttivo rivolge inoltre un ringraziamento al Presidente uscente e al Consiglio precedente per il tempo dedicato nel corso degli anni passati.

Le nuove cariche

Subito dopo l’assemblea, il Consiglio si è riunito immediatamente per la sua prima seduta operativa per deliberare l’elezione delle cariche sociali. L’organigramma della Pro Loco risulta così composto: il Presidente Maura Alessia Pera, il Vicepresidente Davide Denti, il Tesoriere Cinzia Prada e il Segretario Valerio Cattinelli. Completano il direttivo i consiglieri Maurizio Allieri, Giorgio Bianchi, Paola Dell’Acqua, Deborah Meraviglia e Gianluca Nocita. Nelle prossime riunioni del Consiglio Direttivo si procederà all’assegnazione di deleghe e incarichi specifici ai singoli consiglieri per rendere operativo il contributo di tutta la squadra.

Priorità e adempimenti

Il team è già focalizzato sugli adempimenti burocratici urgenti e sui progetti imminenti. Tra le priorità amministrative figurano l’iscrizione all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), la rete nazionale che tutela e supporta le Pro Loco italiane, e il completamento delle pratiche per il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), il registro ministeriale obbligatorio che garantisce la trasparenza e la piena regolarità giuridica e fiscale dell’associazione come Ente del Terzo Settore.

Il primo appuntamento sul territorio è fissato per il 6 settembre con la Camminata Degustativa, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e SVOST. Nei prossimi giorni verranno pubblicizzate la locandina ufficiale e le modalità d’iscrizione.

Obiettivi futuri

L’obiettivo prioritario del gruppo è lavorare con concretezza e valorizzare il patrimonio di cultura, tradizione e storia di San Vittore Olona attraverso nuove iniziative e momenti di condivisione aperti a tutti, collaborando con l’Amministrazione, le realtà locali e i commercianti.

Buon lavoro al nuovo Direttivo e viva la Pro Loco di San Vittore Olona!