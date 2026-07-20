Nella giornata di oggi, lunedì 20 luglio, il Tenente Michele Pontiggia ha assunto il Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Magenta, subentrando al Capitano Cristiano De Nisi destinato ad assumere l’incarico di Ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina.

Cambio alla guida della Guardia di Finanza di Magenta, il Tenente Michele Pontiggia è il nuovo comandante

Il Capitano De Nisi ha diretto la Compagnia di Magenta per tre anni nel corso dei quali ha condotto numerose attività di servizio su molteplici fronti, dal contrasto all’evasione fiscale anche di matrice internazionale, alle frodi in materia di spesa pubblica, alla lotta alla criminalità economico-finanziaria, in stretta sinergia con le Procure della Repubblica di Milano, Pavia ed Europea, nonché con la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia.

Il nuovo incarico

Il Tenente Pontiggia giunge a Magenta proveniente da Bassano del Grappa, dove ha ricoperto per un triennio l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo, prima sede di servizio dopo la frequenza del corso di formazione presso l’Accademia del Corpo a Bergamo.

Gli auguri del Comando Provinciale

Il Comandante Provinciale di Milano, Generale di Brigata Andrea Fiducia, ha ringraziato il Capitano Cristiano De Nisi per l’opera svolta in questi tre anni ed ha rivolto al Tenente Michele Pontiggia l’augurio di buon lavoro, a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio magentino.