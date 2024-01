Cambio ai vertici in Asst Rhodense, il dottor Marco Bosio nuovo Direttore Generale

Cambio ai vertici in Asst Rhodense, che comprende gli ospedali di Rho e Passirana e quello di Garbagnate Milanese oltre al Pot di Bollate. Dal 1 gennaio al posto del dottor Giuliano Pellegatta è stato nominato Direttore Generale il Dottor Marco Bosio.

Laureato in medicina e chirurgia ha maturato una importate esperienza in Regione Lombardia

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Statale di Milano, nei primi anni dopo la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Bosio si è occupato di gestione dei flussi informativi e di monitoraggio delle attività sanitarie presso le Direzioni Strategiche di varie aziende ospedaliere lombarde. Successivamente, ha maturato una importante esperienza nell'ambito della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia.

Negli ultimi 5 anni è stato Direttore Generale dell'ospedale Metropolitano Niguarda

Nel 2007, dopo aver diretto per circa 4 anni la struttura «Qualità e controllo strategico» dell'Azienda ospedaliera di Lecco, gli è stato affidato l'incarico di Direttore Sanitario aziendale dell'IRCCS San Matteo di Pavia, presso l'Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate (2012) e successivamente al Policlinico Universitario «.Gemelli» di Roma (2015). In seguito alla riforma del sistema sanitario lombardo, nel 2016 il dottor Bosio è stato nominato Direttore Generale della nuova ATS Città Metropolitana di Milano, con il compito, tra gli altri, di dare attuazione ai progetti metropolitani. Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre dello scorso anno è stato Direttore Generale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

"Sono felice della nomina, tra i miei progetti quello della riorganizzazione delle reti cliniche e la medicina di prossimità"

«Sono felice di questa nomina, che mi consentirà di lavorare su un territorio che già conosco, essendo stato Direttore Generale di ATS Milano” – ha commentato il dottor Bosio - Sarà l'occasione per continuare a lavorare, con validi professionisti, per il raggiungimento di obiettivi condivisi tra cui l'attuazione dei progetti finanziati dai fondi PNNR, la riorganizzazione delle reti cliniche e la valorizzazione della medicina di prossimità. Mi auguro che il territorio possa accogliere favorevolmente le progettualità che andremo ad implementare, che saranno finalizzate al miglioramento»

Direttore sanitario sarà la dottoressa Giorgia Saporetti

Il Direttore Generale ha nominato come Direttore Amministrativo la dottoressa Paola Bianco, manager con pluriennale esperienza nelle aziende sanitarie pubbliche in qualità di Direttore Amministrativo e che ha ricoperto incarichi dirigenziali di strutture complesse in altre aziende del SSR nonché in Regione Lombardia. Il Direttore Sanitario è la dottoressa Giorgia Saporetti, che vanta esperienze in diverse aziende sanitarie, con un’esperienza specifica nell’area della qualità e del risk management. Direttore Sociosanitario è stato invece nominato il dottor Emiliano Gaffuri, professionista con pluriennale esperienza manageriale in ambito sociosanitario e che ha rivestito incarichi di vertice presso strutture sociosanitarie.