Cambiamento climatico: bando da 40mila euro per prevenirlo e contrastarlo

Fondazione Ticino Olona

Il presidente Salvatore Forte sottolinea la necessità di "costruire una mentalità convinta della necessità di una nuova armonia tra natura e comunità".

La Fondazione comunitaria Ticino Olona lancia un bando sostenere la realizzazione di interventi che si propongono di affrontare le cause sistemiche del cambiamento climatico.

Cambiamento climatico: emesso il bando della Fcto

Dopo aver dedicato, negli ultimi anni, un bando specifico all’ambiente e alle sue problematiche generali, sei Fondazione di comunità (oltre alla Fcto di Legnano, quelle di Mantova, Novara, Bergamo, Milano e Valtellina) hanno deciso di unire le forze per fare un ulteriore e migliore passo avanti in questo settore delicato. Con la collaborazione e la supervisione dell’Evaluation Lab della Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore è nato il bando che il Consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria Ticino Olona ha approvato lunedì 21 luglio e che è stato pubblicato sul sito nella pagina dei bandi e in quella delle news.

"Verso una nuova armonia tra natura e comunità"

Il presidente della Fcto Salvatore Forte spiega:

"Il bando è stato già pubblicato o lo sarà a breve anche negli altri cinque territori sopra ricordati. Obiettivo di questo lavoro condiviso, che porta anche a una nuova organizzazione delle azioni da compiere, è sostenere la realizzazione di interventi che si propongono di affrontare le cause sistemiche del cambiamento climatico puntando a due direzioni: mitigando gli effetti del clima (se, ove e come possibile) e adattando soluzioni che aiutano la comunità a proteggersi dagli effetti più dannosi dei cambiamenti. Non si tratta di essere pro o contro qualcosa, si tratta di costruire una mentalità convinta della necessità di una nuova armonia tra natura e comunità per una convivenza rispettosa delle ragioni degli attori coinvolti.

Per favorire il miglior esito possibile dei progetti che saranno approvati la rete delle Fondazioni di Comunità partner si è dotata di una Teoria del cambiamento che è sintetizzata in un documento allegato al bando e che risulterà funzionale alla presentazione della candidatura. Una sperimentazione alla fine della quale le sei Fondazioni confronteranno i risultati sui territori fiduciosi di recuperare informazioni che possano contribuire a migliorare sempre più la conoscenza dei fenomeni e le modalità di interazione con gli stessi".

"Cifre più alte per sperare in un risultato utile"

Il budget del bando è di 40mila euro e i progetti devono avere un costo che va da 10mila euro (minimo) a 30mila euro (massimo). Il contributo andrà, come abitudine, da un minimo di 5mila a un massimo di 15mila euro. Forte sottolinea: "Sono cifre più importanti degli altri bandi ma l’obiettivo lo impone per sperare in un risultato utile e accettabile".

I progetti vanno presentati entro il 31 ottobre

Tutte le informazioni sui soggetti ammissibili (come capofila e partner), sulle azioni ammissibili, sui criteri di selezione e valutazione sono dettagliati sul bando e sugli allegati dello stesso. La scadenza per la presentazione del progetto (esclusivamente online) è il 31 ottobre alle 12. Chi presenta un progetto per la prima volta deve prima accreditarsi. Il presidente della Fondazione comunitaria Ticino Olona conclude:

"Una importante novità da tener presente è l’invito (una specie di moral suasion) che facciamo agli Enti di contattarci per fissare un appuntamento in cui illustrare la propria idea progettuale prima di presentare la domanda online. Insomma quest’ultimo bando porta delle novità che monitoreremo con attenzione e che speriamo siano ben accolte dagli Enti. Il coinvolgimento e il raffronto con altri territori costituirà poi un valore aggiunto agli sforzi e impegni di tutti".