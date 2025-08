Viabilità

Nei giorni scorsi sono stati modificati i tempi del semaforo accorciando tutti i turni in maniera diversificata tra ore di punta e di morbida

Cambia il tempo di sosta al semaforo principale di Pregnana Milanese.

La novità

Lo annuncia il sindaco Angelo Bosani, comunicando la decisione presa sull'intersezione semaforica di viale Lombardia e via Roma, in centro paese, anche a fronte delle ripercussioni sul traffico veicolare create dai cantieri e dalla chiusura di strade per i lavori del potenziamento ferroviario del quarto Binario.

Cambia il tempo di sosta

Le lunghe attese nel semaforo centrale in centro paese dovrebbero ora ridursi a fronte dell'accorciamento dei turni del semaforo. A settembre con la ripresa delle scuole ci sarà un'ulteriore valutazione degli effetti della modifica, in attesa di poter installare un semaforo "intelligente" che basi i tempi di attesa per la luce verde in base al flusso di traffico.

Le parole del sindaco Bosani