Calzoleria Fossati, 138 anni di storia cornaredese

Domenica la Camera di Commercio di Milano consegnerà, nel corso della cerimonia organizzata al Teatro alla Scala, il premio «Impresa e Lavoro» alla Calzoleria Fossati, il negozio di scarpe di via Garibaldi 31 a Cornaredo che da 138 anni è un punto di riferimento per il territorio.

Calzoleria Fossati

La Calzoleria venne fondata nel 1885 da Giuseppe Fossati, a cui subentrò il figlio Enrico che la gestì sino al 1949. Dopo di lui l'attività passò ad Angelo fino al 1970, il quale venne anche insignito del titolo di Commendatore della Stella al merito del lavoro. Produzione e vendita di scarpe artigianali, pelletteria, cappelli e altri accessori. Ad Angelo subentra il figlio Enrico (che porta lo stesso nome del nonno): l’attività si concentra sulla vendita di scarpe, mantenendo nel tempo una vasta e affezionata clientela che si tramanda di generazione a generazione.

Cinque generazioni

Da alcuni anni, la Calzoleria Fossati è passata alla quinta generazione. Enrico e la moglie Liliana, pur sempre presenti, hanno lasciato il timone alla figlia Susanna, che ora prosegue l’attività. Con il piacere di scoprire di volta in volta, anche nuovi particolari della storia del proprio negozio e della propria famiglia grazie agli innumerevoli aneddoti che gli stessi clienti ricordano aver vissuto alla Calzoleria.

Un luogo dove, da decenni, alla passione per il proprio lavoro e alla qualità delle proposte si aggiunge la familiarità e la simpatia di un negozio che per i cornaredesi, e non solo, può essere considerato casa, rimasto invariato, così come l’insegna originale ancora apposta all’ingresso, nel corso di oltre un secolo di storia.

Premio alla Scala

Domenica questa lunga storia cornaredese riceverà un’ulteriore riconoscimento con la consegna del premio «Impresa e Lavoro» ad una delle attività più longeve del territorio. Ufficialmente registrata nel 1915, ufficiosamente già presente nel cuore di Cornaredo ancor prima dell’inizio del passato Secolo.