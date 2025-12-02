Caldaia rotta, scuola media chiusa anche domani

La ditta specializzata è intervenuta e il problema è in via di risoluzione

Scuola media chiusa in via straordinaria anche domani, mercoledì 3 dicembre.

Il problema

Il sindaco di Sedriano, Marco Re, ha disposto la proroga della sospensione temporanea dell’attività didattica della scuola secondaria di primo grado «L. Pirandello», già attuata sia ieri che oggi tramite ordinanza sindacale a causa di «un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento che si è verificato la scorsa settimana al quale, nonostante i ripetuti interventi della ditta incaricata del servizio calore, non si era riusciti a trovare soluzione. Condizione questa che non permetteva di assicurare il mantenimento delle temperature idonee per la permanenza di alunni e personale scolastico all’interno del plesso scolastico di via Rogerio da Sedriano, stante le temperature registrate e le avverse previsioni meteo», ha specificato il sindaco.

Verso la soluzione

Nel frattempo tra ieri e oggi, martedì 2 dicembre, la ditta specializzata è intervenuta e «prevede di completare la riparazione della caldaia e la messa in funzione della stessa entro stasera – rende noto il primo cittadino – Poiché però l’intervento ha comportato lo svuotamento dell’impianto, non si possono garantire temperature adeguate nel plesso scolastico nella giornata di domani. Pertanto si dispone la chiusura dell’attività didattica anche per mercoledì 3 dicembre».